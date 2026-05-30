鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 16:40

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週六（30 日）表示，若美伊核談判無法達成協議，美國已做好重啟對伊朗軍事行動的準備，目前雙方談判代表仍在努力化解阻礙協議達成的重大分歧。

根據《路透》報導，赫格塞斯出席在新加坡舉行的「香格里拉對話」期間表示：「若有必要恢復行動，我們完全有能力重啟軍事打擊。無論是在當地還是在全球其他地區，我們的軍備庫存都足以支應相關需求，因此我們目前處於相當有利的位置。」

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香格里拉對話素有亞洲最重要國防論壇之稱，與會者涵蓋各國防務領導人、軍方代表及外交官。

赫格塞斯在此場合強調，儘管美國正與伊朗處於交戰狀態，並未因此忽視亞太地區。

他說：「我們有能力同時處理多項任務。我們正在大幅擴充國防工業產能，很快就能將彈藥產量提升至目前的 2 倍、3 倍甚至 4 倍，以確保全球各地的軍事行動計畫都能獲得充分資源支持。」

赫格塞斯表示，美國總統川普展現了「耐心」，期望促成一項「絕佳協議」，確保伊朗無法取得核武。

週五（29 日），川普表示將在白宮安全會議室召開會議，就一項停戰提案作出「最終裁決」。該提案內容為將今年四月初達成的停火協議再延長六十天，為談判代表爭取更多時間以促成永久停戰。