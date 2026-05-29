鉅亨網編譯段智恆 2026-05-30 01:00

美國總統川普周五 (29 日) 表示，將在白宮戰情室 (Situation Room) 就美伊和平協議作出「最終決定」，並首度公開列出批准協議的關鍵條件，包括伊朗不得擁有核武、荷姆茲海峽必須立即恢復自由通航，以及處理伊朗高濃縮核材料等要求。不過，伊朗官媒隨後反駁部分說法，顯示雙方對協議內容仍存在分歧，也為這項可能終結三個月衝突的協議增添不確定性。

川普在 Truth Social 發文表示，伊朗必須承諾永遠不發展核武器，荷姆茲海峽必須立即恢復雙向自由航行且不得收取通行費。他並稱，美國將解除在阿曼灣對伊朗實施的海上封鎖措施，滯留在海峽附近的船舶可開始返航。

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此外，川普表示，去年美軍 B-2 轟炸機襲擊伊朗核設施後埋藏於地下的高濃縮核材料，將由美國與伊朗及國際原子能總署 (IAEA) 協調處理並予以銷毀。他強調，在另行通知前，美國不會向伊朗支付任何資金，但雙方已就其他較次要議題達成共識。

川普在文末表示，他將立即前往戰情室召開會議，以決定是否批准相關協議。消息公布後，國際油價應聲下跌，市場認為若協議順利達成，將有助於恢復荷姆茲海峽能源運輸並降低全球供應風險。

不過，伊朗官媒《法斯通訊社》(Fars) 隨後發文反駁川普部分說法。報導指出，目前討論中的協議草案並未包含荷姆茲海峽免收通行費條款，也未提及拆除或銷毀伊朗核材料的安排。

《法斯通訊社》還稱，協議中最重要的內容其實是立即解凍伊朗約 120 億美元遭凍結資產，並表示若相關資金未能到位，伊朗將拒絕進一步談判。白宮則未立即回應伊朗方面的說法。

根據《Axios》稍早報導，美國與伊朗談判團隊已就一份為期 60 天的停火備忘錄達成初步共識，美方官員本周四也證實相關消息。備忘錄內容包括延長現有停火安排、恢復荷姆茲海峽航運，以及啟動後續核問題談判。

根據報導，伊朗須在 30 天內清除部署於荷姆茲海峽的水雷，美國則將同步解除相關封鎖措施。未來 60 天內，伊朗高濃縮鈾存量、核計畫限制、制裁解除及遭凍結資產處理方式，都將成為後續談判重點。