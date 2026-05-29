鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 04:30

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周五 (29 日) 首度回應羅馬尼亞公寓遭無人機撞擊事件時表示，目前「言之過早」認定涉事無人機屬於俄羅斯，並暗示該無人機也可能來自烏克蘭。這番說法與北約 (NATO) 及羅馬尼亞政府的立場形成明顯對立，也讓這起已升高北約與俄羅斯緊張關係的事件再添爭議。

普丁在哈薩克首都阿斯塔納 (Astana) 舉行記者會時表示，他因整天都在進行會談，直到稍晚才得知相關消息。他反問：「羅馬尼亞是誰說這是俄羅斯無人機？」並稱，在完成殘骸檢驗前，「沒有人能斷定某架無人機究竟來自何方」。

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羅馬尼亞政府稍早指出，一架俄軍無人機在攻擊烏克蘭南部港口期間闖入羅馬尼亞領空，並撞擊位於加拉茨 (Galati) 的 10 層住宅大樓，造成一名婦女與一名孩童輕傷。這也是俄烏戰爭爆發以來，首次有北約成員國人口密集住宅區遭無人機波及並造成平民受傷。

北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 在與羅馬尼亞總統丹 (Nicusor Dan) 通話後，譴責俄羅斯行為「魯莽且危險」，並重申北約將保衛「每一寸盟國領土」。美國駐北約大使惠塔克 (Matthew Whitaker) 也表示，美方將堅定履行北約防衛承諾。

不過，普丁對北約與歐洲領袖的說法提出質疑。他提到，過去曾有無人機飛入芬蘭、波蘭及波羅的海國家領空，當時外界第一時間也將矛頭指向俄羅斯，但後續調查卻顯示與俄方無關。

「第一反應總是『俄羅斯來了』，但過不久後就證明那些並不是俄羅斯無人機，」普丁說。

普丁同時反駁歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 的批評。范德賴恩稍早表示，俄羅斯無人機進入羅馬尼亞並擊中住宅，代表莫斯科再次跨越紅線。普丁則回應稱，范德賴恩本人並未檢視無人機殘骸，不應倉促下結論。

他並建議羅馬尼亞向俄方分享相關資訊與無人機碎片，讓俄羅斯也能參與調查。

根據羅馬尼亞軍方說法，涉事無人機在羅馬尼亞領空停留約 4 分鐘，低空飛行約 10 公里。由於高度過低，雷達難以及時追蹤。羅馬尼亞緊急出動 2 架 F-16 戰機與軍用直升機監控情勢，並向邊境地區居民發布避難警報。

當地官員指出，爆炸導致公寓兩處樓梯間、一座電梯井受損，另有 5 輛汽車遭波及，整棟大樓約 70 人被迫撤離。除母子受輕傷送醫外，另有 2 人因驚恐發作接受現場治療。

事件也再次引發北約東翼國家對戰爭外溢的擔憂。羅馬尼亞與烏克蘭接壤長達 650 公里，自俄羅斯 2022 年全面入侵烏克蘭以來，羅馬尼亞已通報至少 28 次俄軍無人機侵犯領空事件。

近月來，俄烏雙方無人機多次偏離航線進入鄰近北約國家空域。去年 9 月，超過 20 架俄軍無人機曾一度進入波蘭領空；近期波羅的海國家也接連通報不明無人機入侵事件，令歐洲安全情勢持續升溫。