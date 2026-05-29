戰情室會議結束 川普延後對美伊協議做「最終決定」
鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普週五 (29 日) 召開白宮戰情室會議，研議與伊朗達成和平協議的最終方案，但《紐約時報》引述知情官員報導指出，這場歷時數小時的會議最終未能促成川普作出最終決定。
川普當天稍早在 Truth Social 發文表示，他正於白宮戰情室召開會議，以對相關協議作出「最終決定」。
川普強調，伊朗必須承諾永遠不發展核武器，同時要求荷姆茲海峽立即恢復全面開放，不得向往來船舶收取任何通行費，並確保雙向航運自由通行。
會後，白宮宣布總統簽署了一系列行政命令，總統也在他的 Truth Social 平台上發布多個貼文，但白宮就伊朗核協議發表的唯一聲明是，川普只會接受「滿足他底線」的協議。
一位白宮官員指出：「戰情室會議已經結束，持續了大約兩個小時。川普總統只會達成對美國有利且符合他底線的協議。伊朗永遠不能擁有核武。」
不過，《紐約時報》引述知情官員報導指出，這場歷時數小時的會議最終未能促成川普作出最終決定。
《紐約郵報》則報導，雙方目前仍在部分關鍵議題上存在分歧，其中包括卡達代管的人道援助資金應如何分階段解凍。
美國官員前一天表示，美伊雙方已達成延長停火的共識，並同意啟動針對伊朗核計畫的新一輪談判。川普近期持續評估相關協議內容，尚未正式批准。
美國副總統范斯表示，美伊在延長停火協議方面取得了「很大進展」，包括就重新開放荷姆茲海峽進行談判，但他表示，對於德黑蘭的濃縮鈾庫存，各方仍有分歧。
儘管協議細節仍有待敲定，市場對外交談判取得進展抱持樂觀態度。美股週五全面走高，三大指數同步刷新歷史收盤紀錄，並為 5 月行情畫下強勁句點。
其中，標普 500 指數連續第九週收紅，創下自 2023 年 12 月以來最長連漲紀錄。那斯達克指數與道瓊工業指數也同步站穩歷史高位。
另一方面，油價則因市場預期中東供應風險降溫而持續承壓。美國西德州原油 (WTI) 與布蘭特原油 5 月累計跌幅均接近 20%，創下 2020 年以來最大單月跌幅。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台積電張曉強：華為韜定律非革命性創新 能源效率成晶片戰核心
- 盧比歐：核協議不可能在「72小時內、靠張餐巾紙」達成
- 〈美股盤後〉關注美伊進展 三大指數續創新高 5月行情完美落幕
- 原油出口創高抵銷AI進口潮 美國4月貿易逆差意外縮小
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇