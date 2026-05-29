鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 06:39

美國總統川普週五 (29 日) 召開白宮戰情室會議，研議與伊朗達成和平協議的最終方案，但《紐約時報》引述知情官員報導指出，這場歷時數小時的會議最終未能促成川普作出最終決定。

戰情室會議結束 川普延後對美伊協議做「最終決定」(圖：shutetrstock)

川普當天稍早在 Truth Social 發文表示，他正於白宮戰情室召開會議，以對相關協議作出「最終決定」。

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川普強調，伊朗必須承諾永遠不發展核武器，同時要求荷姆茲海峽立即恢復全面開放，不得向往來船舶收取任何通行費，並確保雙向航運自由通行。

會後，白宮宣布總統簽署了一系列行政命令，總統也在他的 Truth Social 平台上發布多個貼文，但白宮就伊朗核協議發表的唯一聲明是，川普只會接受「滿足他底線」的協議。

一位白宮官員指出：「戰情室會議已經結束，持續了大約兩個小時。川普總統只會達成對美國有利且符合他底線的協議。伊朗永遠不能擁有核武。」

不過，《紐約時報》引述知情官員報導指出，這場歷時數小時的會議最終未能促成川普作出最終決定。

《紐約郵報》則報導，雙方目前仍在部分關鍵議題上存在分歧，其中包括卡達代管的人道援助資金應如何分階段解凍。

美國官員前一天表示，美伊雙方已達成延長停火的共識，並同意啟動針對伊朗核計畫的新一輪談判。川普近期持續評估相關協議內容，尚未正式批准。

美國副總統范斯表示，美伊在延長停火協議方面取得了「很大進展」，包括就重新開放荷姆茲海峽進行談判，但他表示，對於德黑蘭的濃縮鈾庫存，各方仍有分歧。

儘管協議細節仍有待敲定，市場對外交談判取得進展抱持樂觀態度。美股週五全面走高，三大指數同步刷新歷史收盤紀錄，並為 5 月行情畫下強勁句點。