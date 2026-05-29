鉅亨網編譯段智恆 2026-05-30 02:00

德意志銀行 (Deutsche Bank) 上調美國 10 年期公債殖利率年底預測，理由是該行認為在聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 領導下，決策官員已結束降息週期，未來一段時間將維持利率不變，甚至升息風險正在上升。

降息夢碎？德銀上調美債殖利率預測 認定Fed已停止寬鬆(圖：REUTERS/TPG)

德銀利率策略師 Matthew Raskin 與 Steven Zeng 等人在最新報告中指出，預估 10 年期美債殖利率將於今年 12 月升至 4.70%，高於週五約 4.45% 的水準，也高於德銀先前預測的年底 4.45%。

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策略師表示，調整預測的主因在於基本情境已改變。德銀目前預期聯準會已完成降息，並將在可預見的未來把利率維持在接近長期中性利率的水準，因此殖利率面臨進一步上升壓力。

隨著伊朗戰事推升能源價格並改變市場對通膨前景的看法，市場近月來已大幅修正對聯準會政策路徑的預期。自衝突於 2 月爆發以來，美國 10 年期公債殖利率已累計上升約 50 個基點。

德銀認為，相較於維持利率不變的基本情境，未來政策風險更偏向升息而非降息，對長天期債券前景維持偏空看法。

利率交換市場目前反映，聯準會今年底前升息的機率約為 55%。不過，德銀預測聯準會將維持觀望立場，不急於調整借貸成本，但也不認為降息將重返決策議程。

德銀同時指出，若 AI 熱潮降溫、就業市場因 AI 相關因素顯著轉弱，或國際油價大幅回落，都可能成為殖利率預測面臨的下行風險。