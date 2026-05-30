對台軍售成交易籌碼？川普一句話震動台海 美國國會急滅火：對台承諾沒變

鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 15:46

儘管美國總統川普日前將對台軍售形容為與中國談判時的「籌碼」，引發外界對華府對台承諾是否動搖的質疑，但多位跨黨派美國國會議員週末在新加坡香格里拉對話 (IISS Shangri-La Dialogue) 公開強調，美國國會對台灣的支持依舊穩固，並強調台灣安全仍是華府跨黨派共識之一。

（圖：Shutterstock)

來自民主黨與共和黨的國會代表團在論壇期間接連對外釋出訊號，試圖淡化川普言論帶來的衝擊。民主黨參議員達克沃絲 (Tammy Duckworth) 表示，美國國會對台灣及台灣安全有「非常強烈的跨黨派支持」。

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她強調，美國正持續協助台灣提升自我防衛能力，並希望在過去多年建立的安全合作基礎上進一步深化。達克沃絲說：「我們希望確保台灣能夠持續建立保衛自己的能力。」

共和黨眾議員哈里根 (Pat Harrigan) 則更直接回應外界疑慮。他表示：「我們對台灣的承諾沒有改變。」他強調，如果回頭檢視美國過去幾年對台灣的支持與合作，「沒有人能合理聲稱美國沒有站在台灣這一邊」。

這番表態出現在川普近期一連串涉台言論之後。川普日前在結束訪中行程後接受媒體訪問時表示，總額達 140 億美元、已獲國會批准的對台軍售案，「是否執行取決於中國」，並形容軍售是華府與北京談判時的一項「籌碼」。相關說法立即引發華府外交、安全圈與亞洲盟友高度關注。

部分分析人士認為，川普的說法讓外界擔憂台灣問題可能被納入美中更大規模交易框架之中。由於近年中國持續加大對台軍事壓力，包括大規模軍演、常態化軍機擾台以及灰色地帶施壓，美國是否維持穩定軍售被視為重要戰略訊號。

不過，美國國會近期一系列動作顯示，華府立法部門正試圖向台灣與區域盟友保證，美國長期對台政策並未改變。

本月稍早，包括達克沃絲在內的跨黨派參議員聯名致函國務卿魯比歐 (Marco Rubio)，重申《台灣關係法》(Taiwan Relations Act) 仍是美台關係核心基礎，並警告不應對台政策進行任何片面改變。信中強調，美國有義務提供台灣維持自我防衛所需能力，並反對任何透過非和平方式決定台灣未來的行動。

眾議院外交委員會民主黨領袖米克斯 (Greg Meeks) 也在香格里拉對話期間重申，對台軍售是在跨黨派支持下獲得國會批准。他表示：「我們關注的是台灣與台灣的安全，我們願意提供他們保護自己所需要的東西。」

米克斯強調，國會對台支持並非單一政黨立場，而是長期延續數十年的共識。

另一位共和黨眾議員鮑姆加特納 (Michael Baumgartner) 則試圖淡化外界對美國戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 演說未直接提及台灣的疑慮。

赫格塞斯稍早在香格里拉對話主題演說中，大篇幅談論中國軍力擴張與印太權力平衡，卻未像去年一樣直接提到台灣，引發部分觀察人士關注。

不過鮑姆加特納表示，赫格塞斯反覆提到維持區域「現狀」的重要性，而這本身就包含台灣議題。他說：「在我看來，談現狀就是在談台灣。」

赫格塞斯在演說中警告，中國軍事擴張已引發區域國家「合理警覺」，並強調美國不會允許任何國家主導印太地區。他同時要求亞洲盟友提高軍費支出，並表示美國未來將優先與願意承擔更多安全責任的盟友合作。

事實上，美國國會近期持續透過法案與決議案強化對台支持。本月由共和黨與民主黨議員共同提出的決議再次重申《台灣關係法》與「六項保證」仍是美台關係基礎，並明確指出美國對台軍售無須事先徵詢中國同意。相關決議也強調，台灣未來必須以和平方式決定，反對任何脅迫與威嚇。

此外，達克沃絲近期也與共和黨參議員共同提出多項印太安全法案，主張強化與亞洲盟友協調機制，並提升因應中國在南海與印太地區軍事壓力的能力。

不過，市場與外交圈對川普涉台言論仍保持高度警戒。部分前美國官員警告，若華府未來真的延後或暫停對台軍售，恐削弱台灣對美國安全承諾的信心，也可能被北京解讀為美國正在調整對台政策。

台灣方面則持續強調，美國軍售不只是雙邊合作，更是維持台海和平的重要威懾力量。總統賴清德日前表示，美國對台軍售是區域穩定最重要的嚇阻力量之一，並感謝歷屆美國政府持續支持台灣自我防衛能力建設。