鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-30 05:51

美股週五 (29 日) 續創新高，在市場期待美國與伊朗有望達成協議，以及戴爾科技 (DELL-US) 領跑 AI 概念股，三大指數同步收紅，為 5 月行情畫下完美句點。

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美國總統川普表示，將很快對與伊朗的協議作出「最終決定」，進一步提高市場對停火協議延長及區域局勢緩和的期待。 不過，伊朗方面則持續釋出未來希望參與甚至主導荷姆茲海峽航運管理的訊號，顯示雙方在部分核心議題上仍存在分歧。

由於押注美伊可能停火，油價跌至六週低點，10 年期美債殖利率降至 4.439%，黃金走高，比特幣升破 7.3 萬美元，恐慌指數 VIX 跌至逾四個月低點。

從週線來看，那指本週累計上漲 2.4%，表現最佳，標普升幅 1.4%，道瓊則上漲 0.9%。

而標普連續第九週上漲，寫下自 2023 年 12 月以來最長連漲紀錄，顯示市場對 AI 投資熱潮及中東緊張局勢降溫的樂觀情緒持續升溫。

回顧整個 5 月，那指月線表現最強，累計漲幅超過 8%，標普月漲幅約 5%，道瓊升近 3%。

標普 11 個主要板塊中，僅有資訊科技、醫療保健和非必需消費品三個板塊上漲。表現最差的板塊是能源和公用事業，跌幅都超過 5%，其次是必需消費品板塊，跌幅略高於 1%。

美股週五 (29 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 363.49 點，或 0.72%，報 51,032.46 點。

那斯達克指數上漲 55.15 點，或 0.21%，報 26,972.62 點。

S&P 500 指數上漲 16.43 點，或 0.22%，報 7,580.06 點。

費城半導體指數近乎持平，報 12,829.38 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 1.93%，報 18,397.46 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 下跌 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.51%；微軟 (MSFT-US) 強漲 5.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.23%。

台股 ADR 多數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.51%；日月光 ADR (ASX-US) 重挫 5.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.60%。

企業新聞

AI 熱潮依舊是推動美股上攻關鍵，戴爾科技 (DELL-US) 公布優於預期的財報與財測後，股價一度暴漲 40%，終場仍瘋漲逾 32% 報每股 420.91 美元，創下單日漲幅紀錄。5 月以來，該股累計漲幅超 104%，打破 2 月創下的 29.4% 的月漲幅紀錄。

戴爾指出，資料中心持續擴建，帶動搭載輝達 (NVDA-US) 晶片的 AI 伺服器需求強勁成長，公司對未來營運前景保持樂觀。輝達週五拉回 1.45% 報每股 211.14 美元。

戴爾利多也帶動 AI 基建概念股全面走強。慧與科技 (HPE-US) 狂飆超 12%，市場預期其企業伺服器、網路設備及混合雲業務將受惠於 AI 基礎建設需求擴張。

美超微 (SMCI-US) 同步受到資金追捧，週五暴漲 11.60%，該公司專注於 AI 優化伺服器及輝達 GPU 系統，今年以來股價累計漲幅已達超 48%。

藍色起源 (Blue Origin)New Glenn 火箭在太空軍基地發射台發生災難性爆炸，SpaceX 傳將 IPO 目標估值下調至 1.8 兆美元，拖累太空概念股，其中 AST SpaceMobile (ASTS-US) 重挫 19.68 %。

設計軟體大廠 Autodesk (ADSK-US) 則重挫 4%，Autodesk 最新一季財報與財測雙雙優於市場預期，但非訂閱收入低於預估，加上市場對其斥資 36 億美元收購 MaintainX 的估值與整合風險抱持觀望態度。

經濟數據

美國 4 月批發庫存增幅 0.5%，低於市場預期，而零售庫存數據上升 0.7%，大致符合預估，顯示企業庫存累積速度趨於溫和。

華爾街分析

XFUNDs by Nicholas Wealth 執行長兼創辦人 David Nicholas 表示：「戴爾可說是 AI 獲利擴散故事的最佳代表。我們一開始關注的是晶片與記憶體，但現在焦點已經擴展到整個 AI 基礎設施。」

Nicholas 提到：「市場始終存在黑天鵝風險，任何突發事件都有可能發生，但我認為，這場危機應該很快就會告一段落，市場其實已反映不少利多因素，一旦局勢進一步降溫，將有助於推動股市持續走高。」

分析師 Mike Zaccardi 表示，5 月股市再度強勢上攻，標普自 3 月 30 日低點以來已反彈約 20%，並創下歷史新高。除了大型科技股持續領軍外，美國中小型股與國際股市也為本輪漲勢提供支撐。

不過他提醒，6 月市場波動可能升溫，投資人應密切關注市場價格變化與總體經濟發展。