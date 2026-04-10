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野村腳勤觀點： 行情仍在，但甜蜜期已過 在記憶體原廠強勢主導下，Q2 DRAM 與 NAND 的合約價有望維持 40~60% 與 50~70% 的漲幅。然而，現貨價卻是自 2 月以來一路疲軟，呈現「合約強、現貨弱」的分歧走勢。這種現象反映出，當前行情並非來自終端需求的全面復甦，而是原廠將產能轉向 HBM 導致供給缺貨的紅利。不論從循環週期或是供給釋放的角度來看，報價瘋狂飆漲的最肥美階段或已告一段落，但行情並非就此結束，AI 浪潮確實帶動了通用型伺服器對 DDR5 與大容量 eSSD 的需求。因此，具備高階技術實力的原廠，或是庫存管理優異且能切入 AI 供應鏈的指標大廠，依然能持續享受 AI 紅利。在這個階段下，普漲行情已過去，「選股不選市」將是繼續參與 AI 記憶體行情的關鍵。

大盤利多因素： （一）AI 投資強勁： CSP 業者持續上調 2026 年資本支出，AI 投資尚未見頂 （二）關鍵元件缺貨： T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣 （三）獲利動能上修： 野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一）AI 投資回報疑慮： 市場高度檢視資本支出與 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二）美伊戰事變數： 美伊宣告休戰兩周，但戰事狀況多變反覆，且油價高漲對通膨及經濟影響仍待評估 聚焦基本面，迎戰利率高原期 隨著川普同意與伊朗停火兩周，美伊戰事終於出現結束曙光，台股表現強勁， 加權指數 單日大漲逾 4%，電子零組件、半導體指數也都漲近 8%、5%。若戰事持續往正面發展，絕對有利台股挑戰新高。然而仍須留意，油價維持高位推升通膨預期，使聯準會降息路徑充滿變數，雖然點陣圖顯示年內保有降息空間，但幅度恐縮減至 1 碼，且時點或遞延至第三季後。在利率維持高原期的環境下，市場資金將更加謹慎，投資邏輯應更聚焦基本面「高成長、高能見度」。在 GTC 與 OFC 展會後，光通訊與 CPO 矽光子技術的長期趨勢再度獲市場確認，同時半導體先進製程、先進封裝、測試、散熱等供應鏈也持續受惠 CSP 擴大 AI 基礎建設支出的趨勢，看好相關產業成為當前環境下最具韌性的核心配置首選。

警語

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