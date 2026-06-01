鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-01 23:40

美國製造業 5 月表現優於市場預期，供應管理協會 (ISM) 公布的製造業指數升至 54，較 4 月的 52.7 上升 1.3 個百分點，不僅高於市場預估的 53，也創下 2022 年 5 月以來最高水準，顯示製造業已連續第五個月維持擴張。

AI投資熱潮推升需求！美5月ISM製造業指數衝上4年新高(圖：REUTERS/TPG)

美 5 月 ISM 製造業指數衝上 4 年新高。(圖：ZeroHedge)

‌



美國 5 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)

新訂單指數報 56.8，前值 54.1

生產指數報 54.3，前值 53.4

僱傭指數報 48.6，前值 46.4

供應商交貨指數報 60.6，前值 60.6

存貨指數報 49.9，前值 49.0

客戶端存貨指數報 42.7，前值 39.1

價格指數報 82.1，前值 84.6

未完成訂單指數報 52.2，前值 51.4

出口訂單指數報 50.6，前值 47.9

原物料進口指數報 53.0，前值 50.3

圖：ISM

與此同時，標普全球 (S&P Global) 公布的 5 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 55.1，雖略低於初值 55.3，但仍創下逾四年新高。兩項調查均顯示，在人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動下，美國製造業活動持續回溫。

AI 投資與訂單成長帶動製造業擴張

ISM 數據顯示，5 月幾乎所有製造業產業均呈現成長，包括印刷、紡織、電氣設備與塑膠製品等，僅木材製品產業出現萎縮。

新訂單指數升至 56.8，創下四個月新高，生產活動同步加速，未完成訂單與出口需求也有所增加。分析人士指出，AI 基礎建設投資持續擴張，加上企業受惠於較有利的稅務政策與貿易政策不確定性下降，成為推動製造業回升的重要因素。

不過，部分需求成長也可能來自企業提前備貨。隨著中東戰事持續延燒、荷姆茲海峽實際上處於封鎖狀態，能源、鋁材與肥料等原物料價格攀升，不少企業選擇提前下單，以避免未來成本進一步上漲。

ISM 製造業調查委員會主席 Susan Spence 表示，新訂單與生產改善部分反映先前遭壓抑的需求釋放，但她坦言，若油價與原物料價格無法隨戰事降溫而回落，最終可能抑制終端需求。

供應鏈壓力升高 通膨風險仍受關注

儘管製造業景氣轉強，調查也顯示潛在風險正在累積。供應商交貨指數維持在 60.6 的高水準，為 2022 年以來最高，反映供應鏈延誤情況持續惡化。分析指出，荷姆茲海峽航運受阻，加上企業建立安全庫存，進一步加劇供應鏈壓力。

ISM 支付價格指數雖從 84.6 降至 82.1，但仍接近 2022 年來高點。(圖：ZeroHedge)

價格方面，ISM 支付價格指數雖從 84.6 降至 82.1，但仍接近 2022 年來高點，顯示製造商面臨的原料成本壓力依舊沉重。市場憂心，成本上升最終將轉嫁給消費者，進一步推高通膨。

上周公布的數據顯示，美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創 2023 年以來最快增速，遠高於 Fed 2% 的目標水準。

不過，就業市場仍未明顯改善。ISM 製造業就業指數雖較前月回升，但仍連續第 32 個月處於萎縮區間。報告指出，製造業企業目前普遍仍以控制人力規模為主，而非積極擴編，自 2025 年初以來，美國製造業已減少約 7.7 萬個工作機會。