AI投資熱潮推升需求！美5月ISM製造業指數衝上4年新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國製造業 5 月表現優於市場預期，供應管理協會 (ISM) 公布的製造業指數升至 54，較 4 月的 52.7 上升 1.3 個百分點，不僅高於市場預估的 53，也創下 2022 年 5 月以來最高水準，顯示製造業已連續第五個月維持擴張。
美國 5 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 新訂單指數報 56.8，前值 54.1
- 生產指數報 54.3，前值 53.4
- 僱傭指數報 48.6，前值 46.4
- 供應商交貨指數報 60.6，前值 60.6
- 存貨指數報 49.9，前值 49.0
- 客戶端存貨指數報 42.7，前值 39.1
- 價格指數報 82.1，前值 84.6
- 未完成訂單指數報 52.2，前值 51.4
- 出口訂單指數報 50.6，前值 47.9
- 原物料進口指數報 53.0，前值 50.3
與此同時，標普全球 (S&P Global) 公布的 5 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 55.1，雖略低於初值 55.3，但仍創下逾四年新高。兩項調查均顯示，在人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動下，美國製造業活動持續回溫。
AI 投資與訂單成長帶動製造業擴張
ISM 數據顯示，5 月幾乎所有製造業產業均呈現成長，包括印刷、紡織、電氣設備與塑膠製品等，僅木材製品產業出現萎縮。
新訂單指數升至 56.8，創下四個月新高，生產活動同步加速，未完成訂單與出口需求也有所增加。分析人士指出，AI 基礎建設投資持續擴張，加上企業受惠於較有利的稅務政策與貿易政策不確定性下降，成為推動製造業回升的重要因素。
不過，部分需求成長也可能來自企業提前備貨。隨著中東戰事持續延燒、荷姆茲海峽實際上處於封鎖狀態，能源、鋁材與肥料等原物料價格攀升，不少企業選擇提前下單，以避免未來成本進一步上漲。
ISM 製造業調查委員會主席 Susan Spence 表示，新訂單與生產改善部分反映先前遭壓抑的需求釋放，但她坦言，若油價與原物料價格無法隨戰事降溫而回落，最終可能抑制終端需求。
供應鏈壓力升高 通膨風險仍受關注
儘管製造業景氣轉強，調查也顯示潛在風險正在累積。供應商交貨指數維持在 60.6 的高水準，為 2022 年以來最高，反映供應鏈延誤情況持續惡化。分析指出，荷姆茲海峽航運受阻，加上企業建立安全庫存，進一步加劇供應鏈壓力。
價格方面，ISM 支付價格指數雖從 84.6 降至 82.1，但仍接近 2022 年來高點，顯示製造商面臨的原料成本壓力依舊沉重。市場憂心，成本上升最終將轉嫁給消費者，進一步推高通膨。
上周公布的數據顯示，美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創 2023 年以來最快增速，遠高於 Fed 2% 的目標水準。
不過，就業市場仍未明顯改善。ISM 製造業就業指數雖較前月回升，但仍連續第 32 個月處於萎縮區間。報告指出，製造業企業目前普遍仍以控制人力規模為主，而非積極擴編，自 2025 年初以來，美國製造業已減少約 7.7 萬個工作機會。
標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 則警告，當前製造業數據看似強勁，但部分成長來自企業囤貨效應。一旦庫存累積告一段落，需求動能可能放緩。他認為，供應鏈延誤與成本上升正形成典型的停滯性通膨風險訊號，未來數月通膨壓力恐進一步升高。
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