鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 17:24

擁有近 126 萬位受益人的高人氣國民 ETF 00919 今 (1) 日公布第 13 次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 本季預估配發 1 元，為連續第二季創新高，以 6 月 1 日收盤價 30 元來計算，00919 預估年化配息率 13.33% 也創下新高紀錄，為連續 13 季維持 10% 以上，延續了高又穩的配息政策。

126萬股民嗨翻！00919霸氣配息1元創新高 連13季年化配息率破10%。(鉅亨網資料照)

00919 本次預估配息金額 1 元，較上季 0.78 元大幅提高，本次除息日為 2026 年 6 月 16 日，參與除息最後買進日為 2026 年 6 月 15 日，配息發放日為 2026 年 7 月 13 日。此外，本月還發現 00919 有 4 高，包括股價、規模、配息金額及年化配息率均創新高。

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ETF 理財達人表示，選擇台股高息 ETF 要看配息金額及年化殖利率數據，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

此外，是否有穩定的配息能力也是重要觀察指標，以 00919 為例，00919 採季配息，每年 3、6、9 及 12 月除息，成立來最低配息金額為 0.54 元，最高為 1 元，但連續 13 季維持年化配息率 10% 以上的穩定配息政策，是受存股族青睞的主因。

市場法人表示，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具，建議投資人可續抱台股高股息 ETF。