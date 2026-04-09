鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 18:00

全球債市在美伊達成停火協議後雖然有所反彈，但投資人警告，債市將難以完全收復因戰爭蒙受的衝擊，主因在於即便和平降臨，能源價格與通膨居高不下的壓力預料將持續更長一段時間，讓主要國家央行更難降息。

債市難回戰前水位！能源價格高燒不退 專家：低利率時代已成往事 (圖:Shutterstock)

美伊兩國周二 (7 日) 晚間雖然以荷姆茲海峽開放為條件達成停火兩周的協議，但由於以色列隨即對黎巴嫩發動新一輪攻擊，讓停火協議的執行前景蒙上陰影。

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投資人指出，戰前對於美國、英國及產油國挪威今年將降息的預期已煙消雲散，且短期內難以恢復，甚至有一派認為，停火反而降低了石油嚴重短缺拖累全球經濟成長的可能性，進而使風險轉向「利率走升」。

分析師表示，能源衝擊讓通膨問題再次成為焦點，凸顯出主要經濟體多年來始終無法讓通膨重回目標值。這導致債市投資人面臨劇烈動盪，富時世界政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index) 在 3 月下跌超過 3%，創下一年半以來最大單月跌幅。

雪梨投資銀行 Barrenjoey 首席利率策略師 Andrew Lilley 說：「即便衝突平息，往往也已改變了多數央行對下一步行動的心態。這次短暫的油價衝擊讓投資人看清真相：過去三年以來，通膨其實一直居高不下。」

能源安全的不確定性依然籠罩市場，本周實體油價一度創歷史新高，在供應緊張影響下，目前仍在高檔震盪。根據《中央銀行業務出版社》(Central Banking Publications, CBP) 的最新調查，超過三分之二的央行將地緣政治視為首要風險。

印度與紐西蘭央行周三雙雙按兵不動，並同步為後續升息鋪路。紐西蘭央行在聲明中說：「風險平衡點已經轉移，近期和中期情勢將有差異。任何第二輪通膨效應或中期通膨預期攀升的跡象，都將需要果斷且及時地調升貼現率 (OCR)。」

即使市場周二對停火協議反應大致樂觀，布蘭特原油期貨跌破每桶 100 美元，但債市漲勢卻相對克制，與價格反向的殖利率僅回落至到月中旬水準。基準的 10 年期美債殖利率報 4.23%，2 年期則報 3.65%，與當前聯準會 (Fed) 的基金利率目標區間大致相符。

分析師預料，即使和平延續帶動股市續漲，短端殖利率也難以大幅下下滑。聯邦基金利率期貨顯示，交易員年初曾預估 2026 年將有兩次降息，如今就連預測單次降息的機率都不到 50%。