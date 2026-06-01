鉅亨網編譯段智恆 2026-06-01 23:10

美國總統川普周一 (6/1) 表示，伊朗「真的很想達成協議」，並強調最終協議將有利於美國及其盟友。不過，就在他釋出樂觀訊號之際，美國與伊朗周末再度爆發新一輪軍事衝突，凸顯雙方距離達成和平協議仍有一段距離。

川普在 Truth Social 發文表示，部分民主黨人士及共和黨批評者不斷要求他加快或放慢談判步調，甚至主張開戰或避免戰爭，反而讓談判工作更加困難。他呼籲外界保持耐心，並表示「最後一切都會順利解決」。

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然而，中東局勢近期持續升溫。美軍中央司令部 (CENTCOM) 表示，伊朗周日晚間向駐紮於科威特的美軍部隊發射兩枚彈道飛彈。此前，美軍才於周末對伊朗戈魯克 (Goruk) 及葛希姆島 (Qeshm Island) 的雷達與無人機指揮設施發動所謂的「自衛性打擊」。伊朗革命衛隊則表示，已對美軍用於執行攻擊任務的空軍基地進行報復。

雙方軍事衝突再度升高之際，美伊談判也陷入僵局。伊朗堅持，任何結束戰爭的協議都必須包含黎巴嫩停火保證，以回應以色列擴大對真主黨 (Hezbollah) 的軍事行動。以色列總理納坦雅胡則在周末歡迎以軍奪取黎巴嫩南部戰略據點博福特城堡(Beaufort Castle)。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 周一重申，美伊停火協議涵蓋所有戰線，包括黎巴嫩在內，任何一方在任一戰線違反停火，都等同破壞整體協議。他警告，美國與以色列必須為任何違反停火的後果負責。

此外，美國媒體《Axios》日前引述消息人士報導，川普已要求修改美方與伊朗官員近期談妥的部分協議內容，其中包括伊朗濃縮核材料相關議題。《CNBC》指出，無法獨立驗證相關報導內容。

與此同時，科威特政府表示，其防空系統周一攔截多起飛彈與無人機攻擊，並譴責伊朗相關行動是危險升級，恐破壞區域降溫努力。

市場方面，國際油價周一走高。8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 6.86%，至每桶 97.37 美元；7 月交割的西德州原油期貨上漲 8.04%，至每桶 94.38 美元。