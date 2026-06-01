鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 00:30

甫於 5 月中旬卸下聯準會 (Fed) 主席職務的鮑爾 (Jerome Powell) 警告，美國政府若試圖對 Fed 施加更大的政治壓力，將損害民眾對央行獨立性的信任，並對美國制度造成長期傷害。

鮑爾周一 (6/1) 在波士頓甘迺迪圖書館基金會 (John F. Kennedy Library Foundation) 舉行的活動上發表談話時表示，Fed 與法院、大學等美國重要機構，正面臨來自川普政府的政治「壓力測試」(stress test)。

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鮑爾是在領取「甘迺迪勇氣典範獎」(John F. Kennedy Profile in Courage Award) 時發表上述言論。他特別提到，白宮曾公開施壓要求他辭職、司法部針對其任內事務展開刑事調查，以及川普政府試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 等事件。

鮑爾表示，如果任何一屆政府找到方法，能夠因政策分歧而撤換 Fed 官員，未來的政府也將循相同模式行事。他警告，屆時民眾將不再相信央行是根據全體美國人的最佳利益做出決策，而會認為貨幣政策受到政治因素左右。

今年 1 月，美國聯邦檢察官曾針對 Fed 位於華盛頓總部約 25 億美元的翻修工程展開調查。不過，該項調查已於 4 月結束。鮑爾當時曾表示，相關調查反映川普對 Fed 未依照其期待的速度與幅度降息感到不滿。

鮑爾指出，民主制度的建立需要長時間累積、投入與耐心，但破壞卻可能在短時間內發生。他強調，美國必須保留這些制度中運作良好的部分，同時持續推動改革與改善。

鮑爾於 5 月 15 日結束 Fed 主席任期，新任主席華許 (Kevin Warsh) 已於 5 月 22 日宣誓就職。不過，鮑爾並未離開 Fed 體系，目前仍保有 Fed 理事職務。