鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 02:08

《CNBC》報導，美國總統川普周一 (6/1) 淡化美伊和平談判可能破局的影響，直言自己「根本不在乎」談判是否結束，並形容持續數月的談判過程已變得「非常無聊」。

川普接受《CNBC》電話訪問時表示，即使伊朗決定停止與美國溝通，他也不認為這會改變自身立場。「如果談判結束了，那就結束了；如果沒有，我認為他們花了太多時間。坦白說，我覺得談判開始變得很無聊。」

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稍早有報導指出，伊朗談判代表將停止透過第三方與美國交換訊息，並揚言全面封鎖荷姆茲海峽，以回應以色列近期在黎巴嫩對真主黨 (Hezbollah) 的軍事行動。消息傳出後，國際油價一度大幅上漲。

不過，川普表示並不擔心油價走勢，並預測油價將在不久後大幅下跌。他強調，即使中東衝突導致汽油價格上升，美國民眾只要了解戰爭目的是阻止伊朗取得核武器，仍願意承擔較高能源成本。

儘管對談判進展表現得相當冷淡，川普稍晚在 Truth Social 發文稱，自己已與以色列總理納坦雅胡通話，雙方進行了「非常有成效的對話」。他表示，以色列部隊不會進入黎巴嫩首都貝魯特，已在前往當地途中的部隊也將折返。

川普並聲稱，透過高層代表與真主黨進行接觸後，雙方已同意停止交火，以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列。

在另一則貼文中，川普則表示，美國與伊朗的談判仍在快速推進，與稍早受訪時淡化談判重要性的態度形成對比。

對於名義上仍存在的美伊停火協議是否應正式終止，川普未正面回應。他表示自己知道外界在問什麼，但沒有必要透露答案。