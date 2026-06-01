鉅亨網記者魏志豪 台北
高通 (QCOM-US) 今 (1) 日於 COMPUTEX 開展前率先舉行演講，總裁暨執行長艾蒙 (Cristiano R. Amon) 開場即謝謝台灣供應商的支持，也特別感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US)，並稱台積電是「不可思議的合作夥伴」，也如輝達 (NVDA-US) 般列出供應鏈背板，共有 21 家台廠與相關事業群入列。
艾蒙表示，感謝整個台灣科技生態系的貢獻，指出今天科技領先公司的成功，並不是單靠單一企業，而是來自完整生態系與夥伴關係的共同推動。
值得注意的是，高通名單中也列入南亞科與其轉投資補丁科技 (PieceMakers)。市場先前傳聞，南亞科攜手轉投資補丁科技開發客製化記憶體，透過高頻寬與低功耗的產品切入高通的智慧行動裝置，此舉也間接證實南亞科與高通的合作關係。
南亞科先前指出，目前正與合作夥伴共同開發客製化記憶體，現已開始小量生產與銷售，預計 2027 年上半年可望進一步增加營收貢獻，備受外界關注。
高通供應鏈背板名單除台積電外，依英文名字排序為
- 愛普 *(6531-TW)
- 日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光、矽品與環旭電子
- 宏捷科 (8086-TW)
- 力旺 (3529-TW)
- 鴻海 (2317-TW) 旗下 FII 與鴻佰科技
- 正文科技 (4906-TW)
- 南亞科 (2408-TW) 與轉投資補丁科技
- PSA 華科事業群 (華新科、信昌電、佳邦、瀚宇博、精成科、嘉聯益、精星、閎暉、華東)
- 力積電 (6770-TW)
- GIS-KY(6456-TW) 旗下業泓科技
- 聯電 (2303-TW)(UMC-US)
- 景碩 (3189-TW)
- 光寶科 (2301-TW)
- M31(6643-TW)
- 和碩 (4938-TW)
- 欣興 (3037-TW)
- 世界先進 (5347-TW)
- 穩懋 (3105-TW)
- 華邦電 (2344-TW)
- 啟碁 (6285-TW)
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