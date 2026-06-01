鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 18:10

高通 (QCOM-US) 今 (1) 日於 COMPUTEX 開展前率先舉行演講，總裁暨執行長艾蒙 (Cristiano R. Amon) 開場即謝謝台灣供應商的支持，也特別感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US)，並稱台積電是「不可思議的合作夥伴」，也如輝達 (NVDA-US) 般列出供應鏈背板，共有 21 家台廠與相關事業群入列。

艾蒙表示，感謝整個台灣科技生態系的貢獻，指出今天科技領先公司的成功，並不是單靠單一企業，而是來自完整生態系與夥伴關係的共同推動。

‌



值得注意的是，高通名單中也列入南亞科與其轉投資補丁科技 (PieceMakers)。市場先前傳聞，南亞科攜手轉投資補丁科技開發客製化記憶體，透過高頻寬與低功耗的產品切入高通的智慧行動裝置，此舉也間接證實南亞科與高通的合作關係。

南亞科先前指出，目前正與合作夥伴共同開發客製化記憶體，現已開始小量生產與銷售，預計 2027 年上半年可望進一步增加營收貢獻，備受外界關注。