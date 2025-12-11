FED鷹式降息趨勢下 環球複合型債券基金優勢增
鉅亨研報
聯準會降息預期峰迴路轉，自 4 月關稅政策宣布以來，債市超過半年以上的上下劇烈震盪，且 11 月下旬起在聯準會官員陸續暗示降息的可能性後，12 月降息機率從不到五成迅速突破 80%，但股市仍因市場擔憂估值過高而處於震盪整理，相較之下債券更能受惠降息利多，隨著降息趨勢確立，全球布局的複合型債券基金是因應股市波動的首選之一。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國對等關稅引發通膨疑慮，加上美國經濟表現強韌，聯準會並無大幅降息的必要，而是依據經濟數據邊走邊調整的鷹式降息，在這情況下，雖然中長期降息趨勢不變，但這段期間美債殖利率容易因數據與市場情緒出現波動，持有長天期美債的波動度較大，相對看好中短天期債券以及可轉換債券。根據統計，今年以來與股市連動最密切的可轉換債券，因為跟著股市上漲而有超過兩成的漲幅，在各類債券中表現居冠，其次是新興主權債 (+13%) 與次順位金融債 (+7.8%)(資料來源：Bloomberg; 日期：2025/10/31)。可轉換債券「進可攻、退可守」的優勢是表現出色的主要原因，在股價上漲時可轉債能參與股票上漲機會，股價下跌時可轉債保有債券價值。若複合型債券基金增加可轉換債券的投資比重，今年有望受惠可轉換債券的強勁漲勢而有更為突出的表現。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 投資團隊表示，聯準會已重啟降息循環，未來降息步伐將趨於緩慢，主要因通膨仍遠高於目標，美國短端利率應會穩步下行。持續的財政擴張將推升長端利率 (此現象並不限於美國)。殖利率曲線陡峭化對銀行業獲利非常有利，這也是金融債表現亮眼的原因之一，且預期將持續。美國利率下行將促使投資人尋求收益，進而支撐中高殖利率的資產，且美元持續承壓，預期新興主權債將受惠。基於上述理由，持續看好高殖利率的新興市場及歐洲次順位金融債的配置。
在可轉債方面，基金偏好中等 Delta 標的，隨著科技類估值日益偏高，已轉向更廣泛的產業，包括醫療保健、工業及材料類公司。此外，儘管預期風險資產表現良好，但也留意信用利差已大幅收窄，且當前政治、地緣政治與經濟環境中潛在波動因素多，因此獲利了結表現強勁的混合資本債和金融債，並投入美國中短天期公債作為流動性部位，以便在波動加劇時能以更佳價格重新進場。
債券基金避險策略主要為兩種：一是買進 CDS 部位，以防信用利差大幅擴大、二是持有股票賣權選擇權，可以考慮那些深度價外的賣權，成本相當低，但若風險資產因未知事件大幅下跌，將為基金提供下檔保護。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回 / 清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券 (包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568 AMK01-251200023
文章標籤
延伸閱讀
- 百億美元大單浮出水面！博通證實Anthropic本季擴大採購規模
- 歐洲盟友被徹底拋棄！牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚
- Deepwater：AI多頭行情2026續航 小型科技股將跑贏大盤
- 台股近一月坐雲霄飛車 00981A奪量價雙冠王、高息ETF報酬失色
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇