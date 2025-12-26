鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-26 06:30

根據《巴隆周刊》報導，MoffettNathanson 分析師 Robert Fishman 近日指出，他近期赴洛杉磯與多位媒體高層交流後發現，好萊塢對看好迪士尼已有「明確共識」。

他表示：「當其他競爭對手為了資產爭奪戰而纏鬥，並分心於後續的監管審查之際，迪士尼正處於有利位置，得以專注強化其串流服務，」

Fishman 給予迪士尼股票「買進」評等，目標價為 140 美元，以迪士尼週三（24 日）收盤價 114.48 美元計算，仍有約 22% 的上漲空間。

雖然迪士尼目前最大的獲利來源仍來自主題樂園，而非串流業務，但華爾街普遍認為，串流才是推動公司未來獲利成長的核心引擎。

FactSet 彙整的分析師預估，迪士尼串流部門的年度營業利益，將由 2025 會計年度的 13 億美元，成長至 2028 會計年度的 44 億美元。

今年 6 月，迪士尼完成收購康卡斯特 (CMCSA-US) 所持有的股份，正式取得 Hulu 的完整控制權；8 月則推出主打即時體育內容的 ESPN 串流應用程式。

Fishman 指出，這些布局有助於迪士尼延續國際市場成長動能，並在技術層面邁出關鍵一步。

Fishman 也提到，圍繞華納兄弟的競標戰，以及旗下如《哈利波特》、《超人》等知名角色的搶奪，正好突顯「頂級智慧財產權的真正價值」。

而在這方面，迪士尼可說底氣十足，旗下擁有《星際大戰》、皮克斯動畫，以及漫威電影宇宙等重量級品牌。

不過，迪士尼股價近十年幾乎原地踏步，市場對 ESPN 訂戶流失、以及電影票房表現疲弱的疑慮，始終壓抑投資人信心。