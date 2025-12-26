川普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。
川普周四（25 日）傍晚在社交媒體發文，稱美國當天對奈及利亞西北部的極端組織「伊斯蘭國」恐怖分子發動了「強大且致命」的打擊。
川普政府今年 11 月以來對奈及利亞的一系列威脅和施壓，時間點恰逢奈及利亞煉油產能接近自給自足、稀土資源開發加速之際。
專家認為，反恐是公開理由，此次行動背後交織著複雜經濟利益鏈條，目標可能在直指奈及利亞石油自主能力和稀土礦產。
Ecofin 發布的分析報告指出，奈及利亞擁有豐富獨居石（富含鈰、鑭、釹）、鋰、鈷、鎳等礦藏，這些是電動車及美國國防科技的關鍵原材料。
作為美國在撒哈拉以南非洲的主要貿易夥伴，奈及利亞的金融資產此前已因美方的制裁威脅而劇烈波動。此舉不僅可能推高奈及利亞的主權借貸成本，更可能引發外資出逃及貨幣奈拉進一步貶值。
此次空襲並非毫無徵兆，11 月川普便曾警告奈及利亞政府若不制止針對基督徒的暴力行為，美方將迅速採取軍事行動。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國投資市場加速開放散戶風險升！私募信貸、私募股權與加密貨幣機會湧現
- 大西洋月刊：這就是川普不想公開艾普斯坦檔案的原因
- 格陵蘭島風波再起 川普強硬表態 多國反對
- 【台股操盤人筆記】資金輪動奠定2026多頭基礎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇