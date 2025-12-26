鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 08:55

美國總統川普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。

川普聖誕夜動手，美國空襲奈及利亞。（圖：Shutterstock）

川普周四（25 日）傍晚在社交媒體發文，稱美國當天對奈及利亞西北部的極端組織「伊斯蘭國」恐怖分子發動了「強大且致命」的打擊。

川普政府今年 11 月以來對奈及利亞的一系列威脅和施壓，時間點恰逢奈及利亞煉油產能接近自給自足、稀土資源開發加速之際。

專家認為，反恐是公開理由，此次行動背後交織著複雜經濟利益鏈條，目標可能在直指奈及利亞石油自主能力和稀土礦產。

Ecofin 發布的分析報告指出，奈及利亞擁有豐富獨居石（富含鈰、鑭、釹）、鋰、鈷、鎳等礦藏，這些是電動車及美國國防科技的關鍵原材料。

作為美國在撒哈拉以南非洲的主要貿易夥伴，奈及利亞的金融資產此前已因美方的制裁威脅而劇烈波動。此舉不僅可能推高奈及利亞的主權借貸成本，更可能引發外資出逃及貨幣奈拉進一步貶值。