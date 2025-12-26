時隔15月再見6字頭！人民幣「破7」有何影響？後市怎麼走？

離岸人民幣兌美元 (USDCNH) 匯率周四 (25 日) 強勢升破 7.0 整數關口，中間價報 7.0392，較前日上調 79 個基點，這項標誌性突破不僅反映市場對中國經濟信心的回升，也折射出美元走弱背景下全球貨幣格局的深刻變化。