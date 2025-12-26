時隔15月再見6字頭！人民幣「破7」有何影響？後市怎麼走？
鉅亨網編譯陳韋廷
離岸人民幣兌美元 (USDCNH) 匯率周四 (25 日) 強勢升破 7.0 整數關口，中間價報 7.0392，較前日上調 79 個基點，這項標誌性突破不僅反映市場對中國經濟信心的回升，也折射出美元走弱背景下全球貨幣格局的深刻變化。
今年來，人民幣匯率呈現「先抑後揚、震盪走升」態勢。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，此輪升值源自兩大動力：一是中國出口韌性超預期，企業累積的結匯需求在年末集中釋放；二是聯準會 (Fed) 持續降息引發資本回流，美債殖利率下行拖累美元指數，帶動人民幣等非美貨幣走漲。
匯率升值猶如「雙面刃」。中信證券首席經濟學家明明分析，對製造業出口企業而言，人民幣走強可能會削弱價格競爭力；但對依賴進口原材料的企業，則有助於降低成本、改善利潤。
但王青表示，當前人民幣對非美貨幣仍處貶值區間，整體出口價格優勢未受顯著影響。
投資端同樣面臨機會與挑戰。明明認為，人民幣走強提升了以本國貨幣計價資產的吸引力，並為貨幣政策寬鬆開啟空間，但必須警惕跨國投資換匯成本上升，例如港股通投資者可能因人民幣升值導致最終收益縮水。
對此，專家建議企業與個人建立「風險中立」概念，透過遠期結售匯、外匯選擇權等工具來避險波動風險。
對於人民幣後市走向，機構觀點出現分化。南華期貨預判 2026 年匯率將在 7.0 關口附近徘徊；東吳證券首席經濟學家蘆哲則樂觀預測，若美元指數維持弱勢，2026 年底人民幣有望升至 6.7-6.8 區間。
目前，市場共識在於人民幣匯率彈性增強將成為新常態，企業需主動適應雙向波動趨勢。
