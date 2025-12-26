鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 09:00

歐洲電動車市場正經歷結構性調整，儘管特斯拉 Model 3 以 1.1 萬輛銷售蟬聯 11 月最暢銷純電車，但其市佔率正遭受多品牌、多動力路線的持續擠壓。

根據 DataForce 最新數據顯示，11 月歐洲純電註冊量年增 38% 至 24.8 萬輛，但增量主力已從主要車廠轉向更廣泛的產品矩陣。

福斯、雷諾、Skoda 等品牌憑藉密集的新車投放打破特斯拉壟斷。福斯 ID.3、ID.4、ID.7 三款車型同時躋身純電銷量前十，推動集團以 2.3 萬輛成績登頂 11 月銷冠；雷諾純電銷量年增 89%，Skoda Elroq 車型助其銷量增長 75%；寶馬 iX1 則帶動品牌整體增長 26%。

反觀特斯拉，10 月曾跌至歐洲純電品牌銷售第 13 位，11 月雖回升至第二，但領先地位已然鬆脫。

成長引擎不止純電路線。11 月歐洲插混車註冊量年增 35% 至 10.9 萬輛，成長速度超越純電。比亞迪 Seal U（宋 PLUS 海外版）以 6475 輛銷量成為當月最暢銷插混車型，今年前 11 月累計銷量 6.3 萬輛穩居榜首。

歐盟排放政策轉向促使部分消費者從燃油車轉向插混，今年 1-11 月歐洲插混總銷量達 114.8 萬輛，成長 33%。

目前，歐洲電動車市場呈現三重驅動力：小型 / 緊湊型純電車供給擴容、插混需求快速爬坡、主流細分市場持續下沉。