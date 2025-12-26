鉅亨網新聞中心 2025-12-26 05:10

12/26 台股盤前要聞

1. 電子權值股 24 日大多休息，僅台積電小漲 0.34%，大盤終場漲 61.51 點或 0.22%，以 28371.98 點作收，距離前高 28568.02 點又跨進一步，成交量 4290.37 億元。外資今天賣超 38.02 億元，並再度減碼台新新光金逾 8.7 萬張，玉山金 、華南金同遭賣超。

2. 宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅 24 日出席威盛聖誕活動時，針對 AI 科技趨勢與公司未來展望釋出樂觀看法。她表示，AI 應用正從虛擬加速走向實體，智慧眼鏡具備成為下一階段主流消費性電子產品的潛力，據悉宏達電近期推出的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，在台銷售版圖持續擴大，目前正評估進入中國市場。

3. 根據內政部統計，2023-2025 年新屋開工約有 38 萬戶左右，以開工後 3 年完工估算，預估 2026-2028 年將出現約 32 至 36 萬戶新屋完工潮。永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (24) 日表示，估算未來 3 年估有 8-10 萬戶建商待售餘屋量，市場供給增加。2026 年房市整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局。

4. 沃旭能源宣布，與國泰人壽及其子公司國泰電業股份有限公司簽署協議，由其共同投資取得總裝置容量 632MW 大彰化西南離岸風場 55% 股權，總金額約新台幣 250 億元 (約 50 億丹麥克朗)，雙方交易預計明年第三季風場商轉時完成。

5. 經濟部統計處 24 日公布 114 年 11 月工業生產統計，在人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁帶動下，11 月工業生產指數來到 119.31，較上年同月增加 16.42%，不僅寫下歷年同月新高紀錄，更成功達成連續 21 個月正成長的亮眼佳績 ，其中製造業指數同樣創下歷年同月新高。