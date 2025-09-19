00935 ETF正式登陸日本東京證交所！ 野村領航，台日資本市場共譜創新科技投資新篇章

鉅亨網新聞中心 2025-09-19 10:29

野村投信旗下「00935 野村臺灣創新科技 50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金） 」於 9 月 18 日正式透過連結方式於日本東京證券交易所（TSE）掛牌上市，與「009812 野村日本東證 ETF」同步在台登場，展現台日資本市場深化合作的具體成果。此舉不僅為日本投資人打開直通台灣創新科技產業的直投管道，更展現台灣作為在國際 AI 要角的影響力，提供日本投資人便利參與臺灣 AI 高科技產業的管道，也進一步落實資本市場的合作與交流。此不僅拓展台灣 ETF 商品的國際能見度，也為日本投資人提供便利參與台灣高科技產業的管道。這檔 ETF 由日本野村資產管理發行、連結野村投信旗下「00935 野村臺灣創新科技 50 ETF （本基金之配息來源可能為收益平準金）NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF」（日股代號：412A）的跨境商品。日本野村資產管理為日本第一大資產管理公司，同時也是日本最大 ETF 發行商，具備深厚的產品設計與市場營運經驗，為此次跨境合作提供強而有力的支持。掛牌典禮現場，包含日方野村資產管理及東京證交所代表，及台方臺灣證劵交易所及台灣野村投信代表，在全場注目下，共同見證台日跨境雙掛牌歷史性的一刻。(本基金之核准或申報生效，並不代表主管機關對基金價值或報酬之保證。投資人仍應審慎評估自身風險承受度。)

00935東京掛牌典禮照片

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF （本基金之配息來源可能為收益平準金）運用 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) Level 6 的創新科技次產業分類，從各項創新科技主題中，針對市值、營收、研發費用、近四季本業是否賺錢，並參考股價動能，精選 50 檔符合全球創新標準的台股企業，指數編製規則納入了獨家指標「研發費用佔營收比重」，用以確保創新科技企業長期競爭力的重要關鍵。

黃宏治進一步指出，00935 ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」的精神著重在「研發創新」，研發活動投入愈多時，公司的價值和股價也更有機會隨之提升，根據歷史經驗，研發費用占營收比例越高的公司，長期股價表現往往更為突出。其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心「創新能力」。由於科技不斷進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司可望長期吸引資金不斷進駐並支撐其表現。

00935 自推出以來，深受台灣市場歡迎，該基金精選 50 檔台灣科技龍頭，涵蓋台積電、聯發科、台達電、智邦、日月光、聯電、光寶、奇鋐、緯創等。成分股中，高達 9 成與 AI 供應鏈相關，完整展現台灣在全球科技產業鏈中的關鍵地位。AI 是一種科技與產業的結構性轉變，不受關稅戰或地緣政治等單一外部事件所撼動，投資人應聚焦於基本面所展現的長期價值與競爭力，不易受到短期波動所干擾。

近年來台股 AI 多頭特快車疾駛中，資本市場表現十分亮眼，頻頻創下歷史新高，AI 相關需求持續攀升，長期來看創新科技相關題材將成為投資人的契機。輝達總裁黃仁勳曾說 TAIWAN 字母就藏 AI ，全世界的 AI 基礎就在台灣，加上 AI 長期向上趨勢明確，中長期皆有不錯的表現空間，根據歷史統計，科技股仍將是較具向上動能的族群，其中「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，動能更勝大盤或一般電子類股。截至八月底，台灣 AI、半導體及相關創新科技類股占總市值高達 72%。同時，日本資本市場也展現出強勁成長力道。TOPIX 指數自 2020 年以來已上漲近 80%，今年漲幅超過 10%，顯示台日市場皆具備強勁動能及投資吸引力。自從台積電在日本熊本設廠後，進一步提升日本法人與投資人台股的關注度，此次跨境連結 ETF 掛牌，預期將吸引更多國際資金流入，進一步推升台灣科技產業投資熱度。從日本投資人的角度來看，以台積電為代表的高科技產業，正是台灣經濟的象徵，市場期待非常高，這項機制會帶動兩地資本市場業者更積極參與。黃宏治強調，這次合作只是起點，未來將推動更多跨境商品，攜手雙邊資本市場，深化長期價值，創造產品多元性及投資效率。

資料來源：Lipper，採 SITCA Domestic 分類之一般型 ETF - 主題式 / 產業型 ETF，截至 2025/8/31

提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))

★指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】