多家媒體報導，企業高層警告，人工智慧 (AI) 的快速導入，可能在未來數年內對就業市場造成更大衝擊。一項最新調查顯示，美國企業正準備在加速採用 AI 的同時縮減人力，2026 年恐有數百萬個工作機會面臨裁撤風險。

2025 年裁員相關數據

在經濟不確定性、人工智慧浪潮以及全球地緣政治緊張交織之下，2025 年以來，美國企業裁員潮持續擴大。

美國今年最新非農就業報告顯示，11 月失業率小幅攀升至 4.6%，創下四年來新高。若不計 2020 年疫情與 2021 年復甦期間，失業率上一次達到此水準可追溯至 2017 年。

美國勞工部指出，11 月失業人口達 780 萬人，高於去年同期的 710 萬人，創四年來最高。

在招聘動能疲弱的情況下，受影響勞工重新就業的難度明顯提高，目前整體招募率仍徘徊在 2020 年與 2013 年的低檔附近。

明年會更慘

《華爾街日報》一項最新調查顯示，由於企業越來越多地使用人工智慧 (AI) 而非人工，到 2026 年可能會出現大量裁員。

該調查表明，人工智慧最大的影響可能是導致失業，而非聊天機器人或虛假影音，因為企業正專注於透過裁員來節省成本。

根據高階獵才公司 Spencer Stuart 在今年 11 月進行的調查，該公司訪問了 90 位美國大型企業的行銷長，詢問他們是否計畫透過 AI 技術來降低人事成本。這項調查聚焦於美國龐大的行銷人力，包括文案寫手、平面設計師、社群媒體經理、資料分析師與公關人員，進一步加深市場對就業前景的憂慮。

調查結果顯示，超過三分之一的受訪高層預期，隨著更多電腦代理與自動化工具上線，未來 12 至 24 個月內將進行裁員。

在 大型企業 中，裁員風險首當其衝。市值超過 200 億美元的公司中，近一半的行銷高層坦言，正規劃進行大規模人力精簡。

受訪企業高層指出，裁員主要基於三大因素，包括修正疫情期間的人力過度擴張、為經濟成長放緩預作準備，以及加快內部 AI 產品與工具的部署。

美國行銷協會估計，目前全美從事行銷相關工作的勞工超過 600 萬人，使這一族群成為 AI 衝擊下的重要觀察對象。

企業領袖公開示警

多位企業領袖近期也公開示警，未能及早學會運用 AI 工具的員工，未來面臨失業的風險將顯著提高。

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 直言，AI 勢必會淘汰部分工作，但他也建議勞工應培養 批判性思考能力，強化溝通與寫作等核心技能 ，以維持長期競爭力。

Indeed 指出，先前的招聘熱潮、整體經濟環境變化，以及企業對人工智慧的高度投入，都是今年科技人才需求快速降溫的重要原因。

然而，也有不同聲音指出，AI 對就業的衝擊可能被過度放大。

美國全國商會資深商業顧問 Abigail Wright 表示，AI 帶來的轉變更多發生在「工作任務層級」，而非全面取代職位本身。她認為，懂得如何指揮與善用 AI 工具的員工，反而將具備更強的職場韌性，短期內多數行銷職位仍相對安全。

喬治城大學經濟學教授 Timothy DeStefano 也表示，像亞馬遜 (AMZN-US) 在 2017 年至 2022 年間大舉擴編人力，如今出現修正並不令人意外，且他個人並不認為這波裁員與 AI 有直接關聯。

賓州大學華頓商學院管理學教授 Matthew Bidwell 指出，裁員對當事人而言無疑是沉重打擊，但從長期來看，這也是資本主義「創造性破壞」的一環。