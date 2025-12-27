鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-27 11:12

美國第三季 GDP 表現優於預期，亮眼的經濟數據一掃市場對 AI 泡沫的疑慮，激勵股市再度挑戰新高。在多頭氛圍下，主動式 ETF 成為本周市場亮點，12 月甫掛牌的新星「主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)」與「主動復華未來 50 (00991A-TW)」包辦漲幅冠、亞軍；其中，00990A 更是連續四個交易日蟬聯成交王寶座，顯見 AI 主題投資熱度居高不下。

本周主動式 ETF 持續主導 ETF 市場交易，00990A 掛牌短短四天累計大漲 9.2%，亮眼的績效吸引投資人關注；同期間，00991A、主動統一台股增長 (00981A-TW) 及主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 也分別繳出 5.2%、4.8% 與 3.7% 的不凡成績。

‌



法人分析，全球股市動能聚焦 AI，首富馬斯克更預言 AI 將幫助美國實現 GDP「雙位數增長率」；據美國 GDP 數據，今年前三季 AI 佔美國實質 GDP 成長比重達 37%，GDP 年化成長率 2.1% 若扣除 AI，僅剩 1.5%。在這波 AI 浪潮下，聯準會已將生產力提升納入經濟前景評估。

主動元大 AI 新經濟 ETF 為台灣首檔 AI 主題的主動式 ETF，首次募集即達近 200 億元上限，上市掛牌以來漲幅亮眼，成交熱度更是火熱，日均成交量皆破 10 萬張。專家認為，近期市場對 AI 財報的高度反映，顯示 AI 投資已從概念式的廣泛押注，逐漸走向業績驗證的選股階段。

主動元大 AI 新經濟 ETF 研究團隊表示，AI 無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了 AI 基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因 AI 賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。