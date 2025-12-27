鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-27 11:30

受惠 AI 需求強勁，11 月外銷訂單達 729.2 億美元，連續 10 個月正成長；台股耶誕行情天天漲，周五 (26 日) 以 28556.02 點作收，再創歷史新高；國際金價周三 (24 日) 一度衝破每盎司 4500 美元，銅價則衝上每公噸 1.2 萬美元，雙雙寫新高，以下為本周大事回顧：

外銷訂單連10紅、台股聖誕紅攻新高、金價銅價齊創高，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈外銷訂單〉AI 拉動連 10 紅！11 月再飆出 729 億美元新高 年增 4 成

經濟部周二 (23 日) 公布 11 月外銷訂單統計，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，帶動我國伺服器與半導體供應鏈接單表現優異。11 月外銷訂單總額來到 729.2 億美元，較上月增加 35.5 億美元或 5.1%。與上年同月相比，訂單金額大幅增加 206.4 億美元，年增率高達 39.5%，不僅連續 10 個月維持正成長，更創下歷年單月最高紀錄。

耶誕行情天天漲 成功創下 28556 點收盤新高 周漲 859 點

台股周五 (26 日) 台股早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1505 元紅盤開出穩住大盤陣腳，推升早盤台股攻上 28590.91 點改寫新高，較前一日大漲 218.93 點；大盤收盤仍由電子類股上漲擔綱演出，加上大立光 (3008-TW) 漲勢兇， 推升電子股占大盤成交比重高達 72.51%，收盤指數報 28556.02 點創下收盤新高價，上漲 184.04 點或 0.65%。

金價銅價齊漲 雙雙創歷史新高紀錄

國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。

銅價方面，倫敦金屬交易所 (LME) 每公噸飆破 1.2 萬美元，今年以來漲幅已達 37%，創下 2009 年以來最大年增。

〈工業生產指數〉連 21 紅！11 月工業指數年增 16.42% 與製造業指數齊創同月新高

經濟部統計處周三 (24 日) 公布 11 月工業生產統計，在人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁帶動下，11 月工業生產指數來到 119.31，較上年同月增加 16.42%，不僅寫下歷年同月新高紀錄，更成功達成連續 21 個月正成長的亮眼佳績 ，其中製造業指數同樣創下歷年同月新高。

陽明：明年 Q1 復航紅海仍有難度、整體長約「談得比較辛苦」

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 周二 (23 日) 召開法說會時指出，第一季要復航紅海仍有難度，不過，也直指 2026 年整體長約狀況「談得比較辛苦」，貨主的要求不盡相同，預料第一季才會有比較明確結果。

聯發科 ASIC 再下一城 拿下 DENSO 車用 ADAS 訂單