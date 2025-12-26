鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-26 22:47

耶誕節後的首個交易日，美國股市在清淡交投中表現持穩，主要指數周五 (26 日) 開盤在歷史高點附近小幅震盪。投資人一方面消化假期後有限的市場訊息，另一方面仍押注利率進一步下調與企業獲利前景改善，將在明年推動美股續創新高。近期美國經濟展現韌性，也強化市場對企業財報表現的正向預期。

〈美股早盤〉耶誕節後交投清淡 主要指數守在高檔區間(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

全球股市在清淡交投中表現持穩，在經濟與企業獲利前景樂觀情緒支撐下，衡量全球股市表現的指數再創歷史新高；貴金屬價格同步走揚，金、銀雙雙刷新紀錄。

MSCI 全球股票指數 (MSCI All Country World Index) 上漲不到 0.1%，連續第七個交易日收高；亞洲股市指數上漲 0.2%。標普 500 指數週三收在歷史高點後，美股指數期貨變動不大。澳洲、香港與歐洲多數市場因假期休市。《彭博》美元指數則維持在 10 月以來低點附近。

美國公債表現持平，10 年期公債殖利率約在 4.13%。

貴金屬價格勁揚，地緣政治緊張情勢升高與美元走弱，推動金銀延續歷史性漲勢。現貨白銀連續第五天上漲，盤中一度大漲 5.2%，首度突破每盎司 75 美元。黃金價格上漲最多 1.2%，站上每盎司 4,500 美元，並朝 1979 年以來最佳年度漲幅邁進。

股市多頭仍押注「耶誕行情」(Santa Claus Rally)，期望在年底最後幾個交易日及新年初續創新高，儘管市場對 AI 熱潮與聯準會利率路徑的樂觀情緒已開始受到檢視。該行情傳統上指的是一年最後五個交易日及新年最初兩個交易日的走勢。

花旗集團 (C-US) 美股策略主管 Scott Chronert 本周在報告中指出，隨著股市邁入多頭行情第四年，整體市場展望仍偏向正面，基本面環境顯示，AI 相關動能仍有機會持續支撐大型成長股。

標普 500 指數本周三在耶誕節前的縮短交易時段中，連續第五天上漲；衡量市場預期波動程度的 VIX 指數則跌至今年低點。

在美國經濟成長數據優於預期、削弱市場對短期降息押注的情況下，年底風險偏好仍持續升溫。先前因 AI 熱潮推升科技股評價而引發的疑慮逐漸消化，投資人信心回溫，市場重新押注企業可望在 2026 年繳出穩健的獲利成長。

Saison Asset Management 投資組合經理 Tetsuo Seshimo 表示，本月稍早市場對 AI 的擔憂已被消化。

商品市場方面，原油價格邁向 10 月以來最大單週漲幅，交易員關注美國部分封鎖委內瑞拉原油出口，以及華府對奈及利亞恐怖組織發動軍事打擊。銅價在上海創新高，紐約銅價同步上漲，投資人押注 2026 年全球供應將趨緊，並反映美元走弱影響。

匯市方面，日元兌美元貶值 0.4%，報約 156.44 日元，因東京通膨降溫幅度超出預期，食品與能源價格壓力減輕，市場押注日本央行可能延後升息時程。中國則將人民幣中間價設定在明顯低於市場預期的水準，顯示官方有意放緩人民幣升值速度，以避免熱錢快速流入。

截至台北時間周五（26 日）22 時許：

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 0.40%，至每股 198.28 美元

甲骨文新任雙執行長 Clay Magouyrk 與 Mike Sicilia 上任三個月就遭遇股價重挫。本季迄今股價已暴跌 30%，恐創 2001 年網路泡沫以來最大跌幅。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 0.32%，至每股 287.61 美元

消息面上，國際市場研究機構 Omdia 指出，記憶體產品市場正經歷一輪前所未有的上升周期。就 NAND 而言，鑑於目前處於低位起點且供應條件趨緊，這一上漲趨勢將明確延續至 2026 年。 Omdia 預期 2026 年 AI 需求推動 NAND 價格上漲 40%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 275.14 美元

針對中國信通院發布最新數據的分析，今年 11 月，蘋果等外資品牌智慧型手機在中國的銷售較去年同期大幅成長 128.4%。同期，中國整體智慧型手機出貨量年增不到 2%。蘋果預計，在今年的假期季節中，該公司的營收將成長 10%。另根據 Counterpoint Research 預測，蘋果很可能在 2026 年繼續佔據全球智慧型手機出貨量第一的地位。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

景順投資的全球市場策略師托馬斯表示，2026 年全球股市的企業獲利成長速度，預計將達到高個位數水準。受地緣局勢緊張、各國央行大舉增持黃金、全球經濟不確定性加劇三大因素推動，2025 年黃金價格漲幅超 50%。