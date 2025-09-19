告別高利率？從5大重點看Fed「風險管理式」降息 法人建議債券+黃金迎戰市場波動

利率路徑揭示：2027 年利率才回歸中性水平 根據最新的點陣圖預測，聯準會預計今年將再降息兩次，但隨後將放慢腳步，於 2026 年與 2027 年各降息一次。這意味著聯邦基金利率最終將在 2027 年降至約 3% 的「中性水準」。此一長期路徑反映出聯準會對於通膨風險的高度警惕，顯示利率水準在未來一段時間內仍將維持在相對高檔。

殖利率曲線變陡：Fed 意在避免停滯性通膨 會議後，美國公債殖利率曲線出現明顯變化——短期利率下滑，而長期利率上升，形成「曲線變陡」的現象。這不僅反映市場對短期經濟放緩的預期，也顯示對長期通膨壓力的擔憂。此一動態凸顯聯準會在「經濟軟著陸」與「停滯性通膨」風險之間的政策兩難。

政策訊號混合鴿鷹，市場定價難度升高 儘管今年降息步伐加快，但 2026 年與 2027 年僅各降息一次，且 2028 年將不再降息。聯準會主席鮑爾將此次決策描述為「風險管理式」降息，旨在平衡經濟放緩與通膨風險。這種混合訊號使得市場難以精準定價，可能加劇短期內的市場波動。

新任理事登場，政治氣息浮現 新任理事米蘭首次參與會議，其主張一次降息兩碼，顯示聯準會內部對於政策方向存在分歧。雖然鮑爾強調決策將以數據為基礎，但新任理事的激進主張，讓政治因素對決策的潛在影響不容忽視。