告別高利率？從5大重點看Fed「風險管理式」降息 法人建議債券+黃金迎戰市場波動
鉅亨網記者張韶雯 台北
在聯準會（Fed）宣布降息後，全球金融市場屏息以待。本次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議釋出的訊號，既有鴿派的降息，又帶有鷹派的謹慎，形成複雜的「混合訊號」，為市場帶來新的挑戰與機會。法人建議「穩中求進」，善用債券與黃金等資產進行分散配置，應對市場波動。
FOMC 會議五大關鍵重點：
-
利率路徑揭示：2027 年利率才回歸中性水平 根據最新的點陣圖預測，聯準會預計今年將再降息兩次，但隨後將放慢腳步，於 2026 年與 2027 年各降息一次。這意味著聯邦基金利率最終將在 2027 年降至約 3% 的「中性水準」。此一長期路徑反映出聯準會對於通膨風險的高度警惕，顯示利率水準在未來一段時間內仍將維持在相對高檔。
-
殖利率曲線變陡：Fed 意在避免停滯性通膨 會議後，美國公債殖利率曲線出現明顯變化——短期利率下滑，而長期利率上升，形成「曲線變陡」的現象。這不僅反映市場對短期經濟放緩的預期，也顯示對長期通膨壓力的擔憂。此一動態凸顯聯準會在「經濟軟著陸」與「停滯性通膨」風險之間的政策兩難。
-
政策訊號混合鴿鷹，市場定價難度升高 儘管今年降息步伐加快，但 2026 年與 2027 年僅各降息一次，且 2028 年將不再降息。聯準會主席鮑爾將此次決策描述為「風險管理式」降息，旨在平衡經濟放緩與通膨風險。這種混合訊號使得市場難以精準定價，可能加劇短期內的市場波動。
-
新任理事登場，政治氣息浮現 新任理事米蘭首次參與會議，其主張一次降息兩碼，顯示聯準會內部對於政策方向存在分歧。雖然鮑爾強調決策將以數據為基礎，但新任理事的激進主張，讓政治因素對決策的潛在影響不容忽視。
-
內部分歧加劇：未來路徑不確定 點陣圖顯示，官員對於未來利率分佈的看法大相徑庭，從一次降息兩碼到維持利率不變，意見分歧顯著。這種內部分歧加劇了未來政策路徑的不確定性，讓市場預期更難形成共識。
儘管聯準會釋出降息訊號，但市場已將「中性利率」回歸幾乎完全反映在價格中，使得短期內利率下行空間有限。施羅德全球債信投資集團因此將整體存續期（duration）策略調整為中性，建議投資人等待更具吸引力的進場時機。
施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，儘管軟著陸仍是基本假設，但近期疲弱的非農就業數據，已讓市場對「硬著陸」的擔憂升溫。她提醒，市場定價可能過於激進，建議投資人對存續期操作保持謹慎，避免過度押注利率快速下行。
目前，該基金團隊認為中短天期美債（5 年以下）更具投資吸引力，並偏好將存續期維持在 3-4 年，以應對長端利率因財政赤字和政策不確定性所帶來的風險。
降息週期開啟，讓黃金市場迎來雙重利多。施羅德 (環) 環球黃金基金產品經理林良軍表示，在高利率環境下，不具利息收益的黃金吸引力有限。然而，當利率走低時，持有黃金的機會成本隨之下降，資金自然會流向這個具備長期價值的避險資產，歷史數據也一再驗證這個邏輯。
此外，美元走弱是推升黃金需求的第二個主要動能。降息往往伴隨著美元貶值。由於黃金以美元計價，當美元走弱，持有其他貨幣的投資人購金成本降低，進而同步推升全球購金需求。這兩股力量，即「利率下行」與「美元走弱」，共同形成了黃金市場的強勁動能。
聯準會此次降息雖釋出鴿派訊號，但長期政策仍偏鷹，市場定價難度升高。施羅德投信建議，一般投資人應以「穩中求進」為原則，善用債券與黃金等資產進行分散配置，以應對市場波動。
