〈鉅亨買基金展望〉降息利多出盡？鉅亨買基金：美股新循環啟動、高點不必畏懼

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-18 17:00

美國聯準會 (Fed)17 日如市場預期降息一碼，將基準利率調降至 4%～4.25% 區間，儘管寬鬆政策落地，美股卻未迎來慶祝行情，包括那指和標普 500 皆震盪收低。「鉅亨買基金」認為關鍵在於對降息路徑看法分歧及鮑爾談話解讀混亂，投資人難以釐清貨幣政策未來方向，導致市場反應冷淡，但從長線角度，美股仍具投資價值，投資人應視為布局契機。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

基金平台「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，本次會議結果雖符合預期，但市場情緒因降息節奏不明確而受壓抑，然並未改變美國經濟的長期成長趨勢，消費支出與企業投資依舊穩健，Fed 亦上修明 (2026) 年經濟展望，顯示決策者對美國經濟韌性有信心，短期波動屬於政策溝通雜音，長線角度美股仍具投資價值。

據會議公布的預測，美國今 (2025) 年成長率與失業率大致不變，但 2026 年展望全面上修，GDP 由 1.6% 升至 1.8%，失業率由 4.5% 降至 4.4%，通膨則由 2.4% 上調至 2.6%。鮑爾重申，美國經濟在消費與投資推動下展現韌性，就業市場雖已降溫，但仍處於健康水準，聯準會不會預先承諾固定的降息路徑，而是會依據數據逐會決定。

張榮仁指出，就業市場仍是支撐美國經濟的重要基石，從勞動力與新增就業人口的差值觀察，去年 7 月曾出現短暫負值，顯示當時經濟確有衰退風險，但今年 9 月降息啟動後，該數據即將回升至正值，反映勞動需求未崩落，就業市場依然具備支撐力，這意味著美國可能正站在新一輪景氣循環的起點，再加上 AI 投資浪潮持續推動企業資本支出，美國經濟展現的韌性甚至可能優於 Fed 基準預期。

同時，張榮仁強調，因 AI 浪潮持續推動企業加大資本支出。從 OpenAI 等科技巨頭的大規模投資，到算力基礎建設與相關供應鏈的加速擴張，AI 正在重塑科技產業版圖，這股投資動能不僅將支撐美國經濟韌性，也為金融市場注入新一輪成長動能。