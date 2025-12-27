鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-27 06:17

標普在前一個交易日創下歷史新高後，該指數週五一度觸及 6945.77 點的盤中新高，但隨後回吐漲幅，收盤小跌 0.03%。不過，美股三大指數在縮短的假期交易週內，單週漲幅皆超過 1%。

‌



同時，投資人正消化烏克蘭和平談判的最新進展，市場認為相關協議若有突破，可望為更多俄羅斯原油重返全球市場創造條件，國際油價週五下滑。

貴金屬延續強勁漲勢。黃金與白銀期貨價格在地緣政治緊張局勢升溫，以及美元持續走弱的背景下，雙雙刷新歷史新高。另外，中國矢言防止人民幣匯率過度波動。

美股週五 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 20.19 點，或 0.04%，收 48,710.97 點。

那斯達克指數下跌 20.21 點，或 0.09%，收 23,593.097 點。

S&P 500 指數下跌 2.11 點，或 0.03%，收 6,929.94 點。

費城半導體指數上漲 3.27 點，或 0.045%，收 7,207.64 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 9.71 點，或 0.060%，收 16,066.85 點。

標普盤面接近平盤，消費非必需品、能源與金融類股跌幅居前 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍下跌。Meta (META-US) 跌 0.64%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.064%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.060%。

台股 ADR 集體喜升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.35%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.70%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 走升 1.02% 至每股 190.53 美元，輝達與人工智慧 (AI) 晶片新創公司 Groq 簽署一項非獨家技術授權協議，至於輝達是否同步入股該新創公司，目前仍不清楚。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 2.10% 至每股 475.19 美元，這家電動車製造商自 12 月 16 日創下 489.88 美元收盤新高以來，該股仍距離 500 美元關卡僅差幾個百分點。美國汽車安全監管機構 23 日正式啟動缺陷調查，原因是 2022 年款 Tesla Model 3 的機械式車門緊急開啟裝置在緊急情況下不易操作。

酷澎 (CPNG-US) 飆升 6.45% 至每股 24.27 美元，酷澎公布一項內部調查結果指出，一名前員工曾下載約 3,000 名客戶的個人資料，但公司強調相關資料已全數刪除，且未外流或提供給任何第三方，不過，酷澎仍將面臨股東提起的集體訴訟。

蘋果 (AAPL-US) 收低 0.15% 至每股 273.40 美元，路透指出，依據具中國政府背景的研究機構統計，中國 11 月外國品牌手機 (含 iPhone) 進口量較去年同期大增 128%。另一方面，聯邦法官日前駁回 Masimo 提出的申請，未同意禁止 Apple Watch 進口，相關爭議仍屬雙方專利侵權訴訟的一部分。

華爾街分析

市場對 2026 年降息的預期持續降溫。交易員目前押注明年 1 月降息的機率低於 15%，對於 3 月政策走向的看法則仍分歧。即便如此，股市單週仍維持上行趨勢。

美國合眾銀行資產管理公司全國投資策略師 Tom Hainlin 表示：「市場目前出現零星獲利了結或逢低承接的情況，但整體資訊並不多。大家看不到企業獲利公布，也沒有太多經濟數據出爐，因此現階段的行情，可能主要是由技術面與市場部位配置所主導。」

他對 2026 年更具信心，細數順風條件包括 7 月簽署的稅改法案，以及第四季聯準會降息措施，不再只是讓科技股一枝獨秀、其他類股落後，而是整體市場同步受惠。