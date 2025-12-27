鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 07:30

全球記憶體市場在 2025 年因人工智慧（AI）伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求激增而出現供不應求的嚴重危機，導致 DRAM 與 NAND Flash 等記憶體產品短缺、價格飆升，從而衝擊電腦、手機與伺服器等整個科技產業供應鏈。

知名科技媒體《Wccftech》報導稱，這波記憶體危機始於 2025 年第三季，主要因為記憶體製造商將產能優先投入高毛利的 AI 與資料中心市場，使得傳統消費級記憶體如 DDR5 與 DDR4 供應緊張，PC 製造商與消費者面臨顯著困難。

‌



記憶體缺貨的衝擊廣泛而深遠。多家市場研究機構與產業人士指出，短缺情況預計至少持續到 2027 年第四季。在此期間，記憶體價格持續攀升，2026 年與 2027 年可能見到更高價水平；根據報導，目前包括 DDR5 與 DDR4 記憶體價格相比數月前已翻倍甚至更多。

僅以常見消費者記憶體套件為例，256GB 的 DDR4 記憶體套件零售價格已超過 3,000 美元，而基本的 32GB DDR5 模組價格也突破 300 美元大關。

供應鏈緊繃也直接影響原本預期的產品上市時程。報導指出，PC 製造商如華碩、惠普、戴爾等正設法與記憶體供應商簽署長期供貨協議，但即便如此，記憶體供應仍然緊張。部份業者甚至考慮延後新品推出，以避免無記憶體而無法組裝出完整產品。

記憶體短缺也已反映在電腦價格上，IDC 預測 2026 年平均 PC 價格可能因記憶體供給壓力上升多達 8%，而部分品牌如 Dell 與 Lenovo 可能最多提高售價 15%。

記憶體供應短缺還波及手機與其他終端設備市場。TrendForce 與業界分析指出，記憶體成本上升會導致中低階手機品牌面臨更大壓力，甚至可能加速產業整合，而高階手機品牌因有較強成本吸收能力則耐壓較佳。

另有報導稱，部份原廠甚至暫停 DDR5 報價直至價格穩定，顯示市場供需失衡程度已達數十年未見的水準。

為應對此一危機，有企業推出讓用戶自行購買記憶體建構系統的選項；例如 PC 品牌提供「不含 RAM」的訂製機型，讓消費者自行添購記憶體模組，以減輕供應壓力。