鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 10:41

正當市場投資人將目光鎖定在屢創新高的黃金與白銀時，《巴隆週刊》最新分析指出，下一個市場亮點將是「銅」。市場技術分析師安德魯 · 艾迪生（Andrew Addison）表示，銅價的長期漲勢才剛進入初期階段，未來的上漲潛力不僅體現在價格高度，更在於持續的時間長度。

銅不僅是傳統工業金屬，更因其在新能源、電動車與基礎建設等領域的廣泛應用，被視為「經濟動能與能源轉型的重要晴雨表」。

艾迪生指出，銅目前的技術形態與 2024 年 3 月的黃金極為相似。當時金價成功突破了長達 13 年的橫盤底部，站穩每盎司 2,200 美元後便一路飆升。而銅價也在近期啟動了其「長期牛市」，這意味著當前的漲勢並非短期反彈，而是結構性的上揚。

數據顯示，白銀價格在 2025 年底已衝破每盎司 75 美元大關，過去一年的漲幅高達 138%；黃金期貨也站上 4,500 美元新高。然而，分析師認為，隨著 2026 年全球對綠能基礎設施及 AI 數據中心需求的進一步釋放，銅的表現有望後來居上，成為表現最強勁的金屬資產。

不同於 1990 年代末期的互聯網泡沫（當時是過度建設導致供應過剩），當前的 AI 基礎設施建設是由強勁的「終端需求」所驅動。從高效能運算伺服器到電動車充電樁，銅作為電力傳輸的核心材料，其稀缺性與必要性日益凸顯。

倫敦金屬交易所（LME）銅價近月來維持高位，報價一度攀升至每磅接近 5.7 美元水準，反映全球供需緊張與需求前景看好。多家分析機構指出，銅供應受礦山產量限制、地緣政治風險以及環保政策影響，使得供給端壓力增強；而在電動車、充電設施、智慧電網與大型資料中心等新經濟領域對高品質銅需求大增的背景下，銅價上行動能不容小覷。

除了銅市表現亮眼，整體市場環境也為風險資產提供了溫床。LPL Financial 分析顯示，美聯準會（Fed）的利率正常化循環將成為 2026 年股市的助推器。歷史數據指出，當經濟未陷入衰退且標普 500 指數在降息時處於高位，隨後 12 個月的平均回報率高達 18%，且上漲機率是 100%。儘管債券市場仍面臨 10 年期美債殖利率 5% 的心理關口挑戰，但隨著通膨壓力趨緩，整體投資氛圍仍有利於大宗商品與股市的同步發展。

針對銅價的強勢預期，專家點名了六大具備潛力的礦業公司，建議投資人應趁牛市初期及早布局，掌握這波稀缺資源的成長紅利。

紫金礦業 (Zijin Mining) (601899-SH) (2899-HK)：具備大規模生產能力的全球礦業龍頭，銅儲量領先。

安托法加斯塔 (Antofagasta)：總部位於智利的純銅生產商，高度受益於國際銅價波動。

博利登 (Boliden)：專注於開採與回收的歐洲金屬巨頭，符合 ESG 與循環經濟趨勢。

倫丁礦業 (Lundin Mining)：擁有優質國際資產組合，產量增長前景明確。

五礦資源 (MMG)：背靠強大供應鏈體系，專注於南美與非洲的高品質銅礦開發。

南方銅業 (Southern Copper) (SCCO-US)：擁有全球最低的開採成本與極高的資源儲備。

《巴隆周刊》指出，這些公司不僅受益於現階段銅價的上漲，還具備長期成長潛力。分析師建議投資者可以透過直接買入礦業股、ETF、期貨或其他衍生性商品等多種方式參與銅行情，以分散風險並抓住價格上行機會。