衝破75美元！白銀狂飆不只是炒作？市場壓力開始現形
綜合外媒周五 (26 日) 報導，白銀價格近日強勢飆升，現貨價一度突破每盎司 75 美元，創下歷史新高，黃金與白金價格也同步改寫紀錄。市場表面上將此波漲勢歸因於美國降息預期升溫與地緣政治不確定性，但愈來愈多跡象顯示，貴金屬市場正面臨更深層的結構性壓力，尤其是實體供給緊張的問題逐漸浮上檯面。
截至周五，現貨黃金上漲 0.6%，報每盎司 4,505.30 美元，盤中一度觸及 4,530.60 美元的歷史高點；2 月交割的美國黃金期貨同步攀升至 4,534 美元。白銀價格盤中最高衝上 75.62 美元，今年以來漲幅已高達約 158%。白金價格一度觸及每盎司 2,448.25 美元新高，鈀金亦續創三年來高點。
降息預期與低流動性推升貴金屬價格
分析人士指出，美國利率前景仍是支撐金銀價格的核心因素。市場目前預期，聯準會明年可能至少降息兩次，對不具孳息收益的貴金屬形成有利環境。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，對降息的期待正推動金、銀價格續創新高，而年底市場流動性偏低，也放大了價格波動。
黃金今年可望創下 1979 年以來最強年度漲幅，背後動能來自聯準會 (Fed) 政策轉向、各國央行持續買盤、ETF 資金流入，以及去美元化趨勢。實體需求方面，印度黃金貼水擴大至逾半年新高，中國市場的貼水則自上週的五年高點略為收斂。
白金與鈀金同樣表現強勢。作為汽車觸媒轉換器的重要原料，兩者受供給吃緊、關稅不確定性，以及部分投資資金自黃金轉向影響而走高。白金與鈀金市場規模相對較小，也使得價格更容易出現劇烈波動。
中國價格溢價浮現 實體白銀供給承壓
不過，市場關注的焦點已不僅止於價格上漲本身。近期中國白銀市場出現明顯價格溢價，上海期貨價格一度較西方基準價高出約 8 美元，且溢價在低流動性環境下仍持續存在。分析認為，這類長時間存在的區域價差，往往反映當地實體白銀供應難以滿足需求。
中國官方將部分原因歸咎於民間囤積行為影響工業用銀，但市場觀察指出，私人投資人實際提領實體白銀的現象，才是此次情況的關鍵差異。在全球實體庫存緩衝本就有限的背景下，任何集中性的交割需求，都可能迅速放大壓力。
此外，中國近來對白銀市場的官方表態也出現轉變，部分意見領袖開始提醒市場注意投機風險。分析認為，這類訊號更像是試圖管理國內參與節奏，而非代表官方停止對戰略金屬的長期布局。
ETF 與倫敦市場顯壓力 白銀金融化機制受考驗
結構性壓力也反映在投資產品與國際清算體系上。中國一檔由瑞銀管理的白銀 ETF，近期因申購需求暴增，基金市價一度明顯偏離其所對應的實體資產價值。當局隨後限制新增申購，試圖壓縮溢價，但分析指出，這類措施往往只是將需求導向期貨或實體市場，未必能真正紓解供給壓力。
在全球層面，白銀市場最終仍需透過倫敦清算體系消化實體需求。倫敦金銀市場協會 (LBMA) 所代表的場外交易網絡，長期仰賴銀行間的信任與帳面調節運作。隨著白銀交換 (Swap) 成本上升，市場開始出現延遲交割與取得實體金屬困難的訊號。
分析人士指出，與 1980 年或 2011 年主要由槓桿投機驅動的白銀行情不同，當前市場的顯著特徵，是對實體交割的要求正在增加。當多方同時要求兌現時，長期建立在金融化與低交割率假設上的運作模式，正面臨考驗。
