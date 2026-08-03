野村投信台股操盤人筆記--評價與籌碼加速修正，尋找逢低布局機會

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兩項市場雜音，不宜過度解讀 近期市場雜音主要來自兩方面：一是 NVIDIA 可能為 OpenAI 提供融資支持，引發市場對循環融資與信用風險的疑慮；二是中國在 AI 模型及國產 DUV 設備方面取得進展，市場擔心全球 AI 供應鏈競爭加劇。然而就現階段而言，前者 NVIDIA 無論融資規模或企業獲利能力，整體信用風險仍在可控範圍；後者中國 DUV 則仍處於發展初期，距離通過晶圓廠驗證、達到穩定量產良率及大規模生產，仍有相當長的路要走。因此，兩項事件對產業基本面的實質衝擊均相對有限。事實上，以近期我們對供應鏈訪查，AI 相關訂單並未出現取消或明顯下修，半導體與關鍵零組件的產能仍然偏緊，只要 CSP 擴大 AI 資本支出趨勢沒有改變，台灣供應鏈仍將持續受惠。

評價與籌碼加速修正，尋找逢低布局機會 在這波市場恐慌升溫、指數加速趕底的過程中， 加權指數 未來一年的預期本益比已回落至過去三年平均水準，先前市場認為「台股太貴」的疑慮已經消失。與股價下跌相反的是，企業獲利持續上修，彭博對 2026 年台股整體獲利的預估在 7/28 創下歷史新高，野村投信股票池 7 月最新預估亦將 2026 全年 EPS 成長上調至 + 64%，更加突顯股價與基本面走勢背離的狀況。基本面未見放緩跡象，若股價持續下跌，評價面反而可能逐步進入超跌區間，這類由市場情緒與籌碼壓力所帶來的修正，往往也是長期投資人重新布局好時機。因此，現階段投資重點絕非恐慌殺低，而應開始思考布局策略，為下一波行情預作準備。產業方向上，可優先留意第三季後進入量產、供應鏈提前出貨的 Vera Rubin 規格升級題材，以及下半年可望迎來首波顯著漲價的被動元件，均是值得追蹤並伺機逢低布局的方向。

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