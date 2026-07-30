鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 13:44

聯準會維持利率不變，政策基調呈中性偏鷹，主席華許強調將致力於將通膨降至目標，但未提供前瞻指引，加劇市場對未來政策路徑的不確定性。近期殖利率上升及金融環境收緊，已在一定程度上發揮政策緊縮作用，分擔部分原本需要透過升息達成的效果。市場預期聯準會可能延至 12 月才啟動升息循環，但未來經濟數據及地緣政治發展仍可能重新推升通膨風險，政策不確定性與市場波動維持高檔，已成為華許時代的新常態。

Fed按兵不動基調中性偏鷹 富達看華許時代不確定性與波動成常態、估最快「這時」升息。（圖：shutterstock）

聯準會本次維持政策利率在 3.50 至 3.75 個百分點不變，符合市場普遍預期，會前市場反映的意外升息機率隨之消退。不過，有 3 位官員投下反對票，為本次決策增添偏鷹色彩。華許在會後記者會上重申維護物價穩定承諾，但未就後續利率路徑提供明確指引，面對供給面衝擊及通膨壓力升高，聯準會現階段選擇觀察價格壓力的持續性，等待更多經濟數據確認後再採取行動。

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華許指出，近期市場殖利率上升及金融環境收緊，已在一定程度上發揮政策緊縮作用。即使聯準會尚未進一步升息，較高的融資成本與更緊縮的金融條件，已協助抑制經濟需求與通膨壓力。富達國際全球宏觀及策略資產配置主管薩爾曼阿邁德表示，本次會議後，市場進一步下調近期升息可能性，殖利率曲線呈現陡峭化走勢，短端殖利率隨 9 月升息預期降溫而回落。

不過，長端債券則因中長期通膨、財政及政策前景仍不明朗而遭到拋售，30 年期美債殖利率彈升 11 個基點至 5.20 個百分點，創下 2007 年 7 月以來新高。同時，總統川普揚言將打擊伊朗，中東地緣政治緊張情勢升溫，布蘭特原油價格一度漲至 90 美元。再加上市場對人工智慧相關資本支出、潛在供應過剩及長天期殖利率上升的擔憂加劇，美股全面走低，半導體和記憶體類股領跌，大型科技股普遍下挫。

薩爾曼阿邁德認為，聯準會較可能延至 12 月才啟動升息循環，前提是通膨與勞動市場數據持續偏強。更重要的是，本次決策突顯華許時代的政策特色，在缺乏明確政策框架與前瞻指引情況下，聯準會將更依賴即時經濟數據及金融環境變化進行判斷。這意味著市場對政策路徑的預期可能頻繁調整，利率與資產價格也更容易隨數據及官員言論波動，市場波動將成為新常態。

儘管地緣政治與 AI 相關擔憂帶動市場波動升高，但這些因素目前主要影響市場情緒與評價，尚未改變全球經濟與企業獲利的基本趨勢。企業獲利維持穩健，財政政策與 AI 投資持續支撐經濟活動。