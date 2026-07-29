〈財報〉微軟Q4業績超預期 Azure加速成長43% 全年營收首破1000億美元

鉅亨網編譯許家華 2026-07-30 05:18

微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 公布截至 6 月 30 日止 2026 會計年度第四季財報，受惠 Azure 雲端業務持續強勁成長，營收與獲利雙雙優於市場預期，其中 Azure 全年營收首度突破 1000 億美元大關。財報公布後，微軟盤後股價一度上漲約 3%。

（圖：REUTERS/TPG）

根據 LSEG 統計，微軟第四季經調整每股盈餘 (EPS) 為 4.74 美元，高於市場預估的 4.24 美元；營收達 900.1 億美元，也優於分析師預估的 876.2 億美元，較去年同期成長約 18%。

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獲利方面，微軟第四季淨利達 357.7 億美元，折合每股 4.81 美元，高於去年同期的 272.3 億美元、每股 3.65 美元。

公司表示，本季獲利受惠於對 AI 新創 Anthropic 的投資帶來 32 億美元收益，以及首次自願退休計畫相關成本低於預期；另一方面，Xbox 遊戲業務則認列資產減損費用。

截至 30 日收盤，微軟股價今年累計仍下跌約 19%，同期標普 500 指數則上漲約 7%。市場擔憂生成式 AI 改變軟體產業競爭格局，使不少大型軟體股今年承受賣壓。

此外，德意志銀行日前指出，微軟與 OpenAI 合作關係雖具優勢，但也帶來一定程度的客戶集中風險，尤其在開源 AI 模型快速崛起下更值得關注。微軟今年 1 月曾表示，截至當時約 6250 億美元的商業剩餘履約義務 (Remaining Performance Obligations，RPO) 中，約 45% 與 OpenAI 相關。

微軟董事長兼執行長納德拉 (Satya Nadella) 近年持續在 Azure、公有雲服務、AI 模型研發以及 Microsoft 365 Copilot 等產品間分配 AI 算力資源。由於 AI 晶片供應仍有限，若更多資源投入模型訓練，將可能壓縮 Azure 企業客戶可取得的運算能力。

財報顯示，截至季底，微軟商業剩餘履約義務增至 6780 億美元，較前一季增加 8%。公司指出，本季新增合約主要來自 AI 模型開發商以外的一般企業客戶，反映企業 IT 需求依舊穩健。

不過，AI 基礎建設投資仍大幅推升支出。微軟本季資本支出及融資租賃合計達 410 億美元，年增 69%；自由現金流則降至 196.4 億美元，年減 23%，顯示公司仍持續投入龐大資金建置 AI 資料中心及相關基礎設施。

作為 AI 成長核心的智慧雲端 (Intelligent Cloud) 部門，本季營收達 393.1 億美元，年增 31.6%，優於 StreetAccount 調查分析師預估的 381.6 億美元。

其中，Azure 雲端平台營收成長率由前一季 40% 加速至 43%(以固定匯率計算亦為 43%)，高於 CNBC 及 StreetAccount 調查分析師預估的 40% 至 40.2%。

微軟同時首度揭露，Azure 在 2026 會計年度全年營收已突破 1000 億美元，寫下重要里程碑。以業務規模而言，目前 Azure 仍落後亞馬遜 (Amazon.com)(AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS)，但仍高於 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google Cloud。

生產力與商業流程 (Productivity and Business Processes) 部門，包括 Office、Dynamics 及 LinkedIn，本季營收達 378.5 億美元，年增 14.3%，同樣高於市場預估的 371.9 億美元。

微軟表示，目前 Microsoft 365 Copilot 付費席位已突破 3000 萬個，較 7 月公布超過 2000 萬個再度大幅成長，顯示企業生成式 AI 應用持續快速普及。

至於包含 Windows、Surface、Bing 及 Xbox 的 More Personal Computing 部門，本季營收 128.5 億美元，年減 4.4%，但仍優於市場預估的 121.7 億美元。

公司指出，Windows 授權及裝置銷售下滑 7%，市場研究機構 Gartner 則估計，全球 PC 出貨量同期下滑 4.2%。

Xbox 業務持續承壓，內容與服務收入下滑 10%。微軟本月稍早已宣布 Xbox 部門裁員，同時將旗下四家遊戲工作室獨立營運，以調整組織架構及控制成本。

產品布局方面，微軟本季推出更具成本效益的 AI 程式設計模型，任命 LinkedIn 高階主管 Dan Shapero 接掌商務社群平台業務，同時調降 Xbox Game Pass 訂閱價格，持續強化 AI 與遊戲生態系布局。