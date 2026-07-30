鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 14:00

日本政府周四 (30 日) 下調本財年的經濟成長預測，反映出中東緊張局勢導致的油價上漲正壓制國內需求，也令首相高市早苗應對生活成本上升的壓力倍增。

根據內閣府周四發布的報告，日本政府將 2026 財年的實際 GDP 增長預期從 1.3% 下調至 0.9%。報告指出，儘管薪資增長與政策支持可部分抵銷衝擊，但高油價預計將拖累經濟活動。此外，私人消費增長預期從 1.3% 降至 0.9%，而通膨預期則從 1.9% 上調至 2.2%。

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在財政健康方面，2026 財年的基礎財政收支赤字預計將擴大至 1.2 兆日元，反映出追加預算抵銷了稅收增長的影響。

受美軍對伊朗發動反擊及 FOMC 維持利率不變影響，日元兌美元匯率在 163.5 日元附近波動。市場分析指出，地緣政治引發的避險情緒支撐了美元，而日本國內則因通膨擔憂導致債券遭遇拋售，10 年期國債殖利率上升至 2.805%。

股市方面，雖然半導體相關股受惠於企業好成績而上漲，但市場整體對 AI 相場仍存疑慮，日經平均指數上攻乏力。

為了緩解民眾對薪資漲幅趕不上通膨的不滿，首相高市早苗提議從明年 4 月起，將食品消費稅率下調至 1%，為期兩年。此政策雖旨在減輕生活負擔，卻也加劇了債券市場的壓力。

相對於政府的謹慎，日本銀行 (BOJ) 對經濟前景持較樂觀態度，並可能在政策會議上討論上調經濟預測。