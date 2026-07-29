一文掌握Fed重點決策：3張反對票、通膨目標不變、必要時不猶豫行動

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-30 05:27

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 結束為期兩日會議後，宣布將基準利率目標維持在 3.5% 至 3.75% 區間。

華許重申聯準會將實現物價穩定(圖：Reuters/TPG)

雖然市場普遍預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將按兵不動，但近期多位官員發言顯示，委員會內部已有相當一部分人士認為至少應該考慮升息。這次會議也是 2016 年以來首次有三位委員投下反對票。

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在利率決議後的記者會上，聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 表示，聯準會不會對未來利率政策方向提供暗示，但將採取必要措施，以達成 2% 的通膨目標。

會議結束後，美國公債殖利率大幅上升。30 年期美債殖利率突破 5.2%，創下 2007 年以來新高。10 年期公債殖利率則上升超過 7 個基點，至 4.677%。

聯準會最新利率聲明與華許記者會重點摘錄如下：

重點一：2016 年來首見三位委員投下反對票

儘管 FOMC 最終決定維持利率不變，但有三位政策制定者投下反對票，主張應升息，這也是 2016 年 9 月以來最多的一次。

此次投下反對票的三位地區聯準銀行總裁為：克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack)、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari)，及達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，「我們的解讀是，目前委員會內部確實存在立場偏鷹、主張升息的聲音，但多數委員仍支持華許主席，傾向至少等到 9 月再做決定，屆時將可參考 7 月與 8 月的 CPI 數據。」

重點二：聯準會將持續實現物價穩定

華許在記者會上再次強調，聯準會最重要任務之一，就是維持通膨在可控制的水準。「你們以前聽過這句話，但我要再次重申：我們將實現物價穩定。」

華許表示，聯準會對通膨沒有「彈性」的目標，唯一努力追求的就是 2% 的年通膨率，這也是被認為最有利於經濟健康發展的水準。

華許談到，「我們已經展開新的篇章，也明白過去 5 年多來通膨持續高於目標，不可能在 9 個星期內，或僅靠一個月的小幅物價下降就得到解決。本屆聯準會不會動搖。我們的公信力建立在履行職責、完成我們應負的責任之上。」

重點三：華許樂見市場更依實質利率參與交易

華許承認，自聯準會上次會議以來，美國公債殖利率持續上升，儘管這次會議決定維持利率不變。但他表示，這是他樂見的現象。

他談到，「市場開始把注意力放在真實的經濟數據與實際經濟發展上。市場價格會根據新資訊即時作出反應。市場參與者正逐漸學會『看球，不看裁判』，市場價格將依照他們認為合適的方向與幅度自行調整。」

華許補充，這樣的發展正面，因聯準會不需要永遠成為市場關注的唯一焦點。

重點四：「絕不猶豫採取行動」達成通膨目標

雖然聯準會這次仍選擇按兵不動，但華許強調，只要有必要，央行一定會採取行動控制通膨。

不過，他也再次指出，在他的帶領下，聯準會不會從事「預測未來政策走向」的工作，也不會提前透露利率方向。

他談到，「我理解大家希望本委員會提供持續更新的預測與評論，但對我們而言，我們需要直接且不受干擾的觀察市場對各項發展的反應。我想再次強調，本委員會的決策影響重大，在必要且適當的情況下，我們絕不會猶豫採取行動。」

重點五：FOMC 進行了精彩的「家庭辯論」

華許在過去五次公開露面中，共提到「家庭辯論」13 次，而他在談到這次 7 月利率決議中出現三張反對票時，再次使用了這個說法。

他表示，「我希望大家來一場良好的家庭辯論，而我真的得到了。我們大部分的討論都圍繞在那些攸關貨幣政策的重要問題。我們沒有刻意迴避，也沒有害怕面對這些問題。我的同事們彼此之間有更多交流與互動，這是一場真正的家庭辯論。」

儘管 FOMC 大多數成員同意在 7 月維持利率不變，但仍有三位委員持不同意見，主張透過升息來抑制高於目標的通膨。

重點六：今年仍將持續舉行會後記者會

華許確認，2026 年剩餘時間，聯準會仍會繼續在利率決議後舉行記者會。「從現在到今年年底，我的前任及聯準會原本就承諾會舉行記者會，而我也承諾，今年仍將持續舉行記者會。」

華許一直強調，希望改革聯準會與外界溝通的方式。他甚至成立了 5 個工作小組，其中一個專門負責研究如何改善聯準會的溝通策略。

華許接下來最重要挑戰，將是聯準會一年一度在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉辦的政策研討會。今年的會議將於 8 月 27 日至 29 日舉行。華許透露，目前他在研討會上的主題演講「現在還是一張白紙。」