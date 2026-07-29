鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-30 05:30

美國與伊朗短暫停止交火後，中東戰事再度升溫。美國總統川普週三 (29 日) 表示，伊朗向駐中東美軍發射彈道飛彈後，美方將採取強力報復行動，揚言伊朗將因此受到「痛擊」。

美國中央司令部指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊於美國時間週二晚間，從伊朗境內發射多枚彈道飛彈，企圖突襲駐中東美軍，但所有來襲飛彈均遭攔截，未傳出美軍傷亡。

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川普接受《福斯新聞》訪問時表示，美軍只有數分鐘可以反應並攔截飛彈，美國接下來將對伊朗發動猛烈打擊。

美國中央司令部未公布飛彈的具體攻擊目標。《Axios》引述美國官員報導，伊朗鎖定的可能是美軍位於約旦的一處基地。

美沙聯手空襲伊拉克境內目標

伊朗發射飛彈前後，美軍與沙烏地阿拉伯部隊也對伊拉克東部展開聯合攻擊。美國中央司令部表示，行動摧毀多處恐怖組織的後勤及武器設施，目的是回應親伊朗武裝團體過去 3 天發動的逾 30 次無人機攻擊。

沙烏地阿拉伯國防部證實，相關軍事行動由沙國與美國中央司令部協調執行。沙國強調無意擴大衝突，但面對任何攻擊都將予以回應。

沙國政府稍早表示，親伊朗武裝團體從伊拉克發射無人機，企圖攻擊沙烏地阿拉伯的石油設施。

獲伊朗支持的伊拉克人民動員部隊則表示，空襲造成至少 20 名成員死亡、32 人受傷。

美伊短暫停火告終 油價大幅反彈

美伊先前一度暫停敵對行動，但伊朗再次發射飛彈，使短暫降溫的局勢迅速逆轉。國際油價隨之大幅上漲，結束連續 3 個交易日的跌勢。布蘭特原油期貨大漲逾 7%，重新站上每桶 90 美元。

路透日前引述伊朗高階官員報導，德黑蘭曾表明，只要美國停止攻擊，伊朗也會暫停軍事行動。

《紐約時報》則報導，川普先前一度暫緩擴大對伊朗的攻擊，原因之一是外界擔心美軍部署於中東的愛國者攔截彈及其他防空彈藥庫存下降。不過，川普否認美軍面臨相關彈藥不足的問題。

紅海傳出爆炸 曼德海峽風險升高

除了美伊重新交火，紅海航運安全也再次受到關注。英國海事貿易行動辦公室表示，一艘油輪的船長通報，船隻航經紅海南部時聽見爆炸聲，但當局尚未公布事故原因及其他細節。

目前無法確認這起事件是否與胡塞武裝有關。該組織上週曾宣稱攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，沙國隨後採取報復行動。