鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-30 05:11

美股週三 (29 日) 尾盤急殺，聯準會決議維持利率不變，但罕見 3 名決策官員主張升息，加上主席華許重申壓低通膨的立場，長天期美債殖利率竄升。中東戰事重新升溫也帶動油價大漲，道瓊指數終場狂瀉逾 1,100 點，開拓重工和高盛領跌。

半導體成重災區，那斯達克指數與標普 500 指數均嚇跌超 1.5%，費半指數重挫超 5%。

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聯準會週三維持聯邦資金利率於 3.50%–3.75% 不變，為連續第五次按兵不動，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部分歧升高，共有 3 名官員投下反對票，主張進一步升息。由於通膨率仍明顯高於聯準會 2% 的目標，這次表決結果被市場解讀為政策立場偏鷹。

聯準會主席華許會後重申，央行仍致力於將通膨降回目標。投資人擔心聯準會可能在更長時間內維持緊縮環境，導致長天期美債遭到拋售。

2 年期美債殖利率下降 4 個基點，10 年期及 30 年期殖利率分別上升 5 個及 11 個基點。其中，30 年期美債殖利率突破 5.2%，升至 2007 年以來最高水準，殖利率曲線進一步轉陡。

中東緊張情勢再度升溫，也加重美股賣壓。美國中央司令部表示，伊朗週二曾企圖發動突襲，美伊雙方因此在上週五暫停敵對行動後首度重新交火，布蘭特原油期貨大漲逾 7%，重新站上每桶 90 美元。

美股週三 (29 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 1,153.18 點，或 2.19%，報 51,594.14 點。

那斯達克指數下跌 433.97 點，或 1.74%，報 24,442.94 點。

S&P 500 指數下跌 112.63 點，或 1.52%，報 7,316.15 點。

費城半導體指數崩跌 588.19 點，或 5.33%，報 10,447.49 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 283.34 點，或 1.69%，報 16,493.36 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭跌多漲少。Meta (META-US) 下跌 1.31%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.90%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.82%。

台股 ADR 同步疲軟。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.50%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 8.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

企業新聞

SK 海力士第二季獲利雖大幅成長，表現卻不及華爾街預期，市場因而重新檢視 AI 需求成長速度，以及記憶體產業是否可能出現投資過度與產能過剩。

此外，投資人也擔憂半導體競爭加劇，以及大型雲端服務商持續提高 AI 資本支出，可能讓企業面臨更大的獲利與現金流壓力。

SK 海力士 ADR (SKHY-US) 週三續跌 2.6% 至每股 126.79 美元，拖累 SanDisk (SNDK-US) 和美光等記憶體類股分別慘崩 7.32% 和 9.94%。

社群媒體巨頭 Meta 週三盤後公布財報獲利遜色，自由現金流由去年同期 85.49 億美元大減至 7.84 億美元，並收窄全年資本支出預測至 1,300 億至 1,450 億美元，導致其盤後股價重摔超 7%。

資料儲存設備商希捷科技 (STX-US) 上漲 2.29% 至每股 764.43 美元。AI 熱潮推升相關產品需求，帶動公司第四財季營收及獲利繳出穩健表現。

福特汽車 (F-US) 升幅超 2% 至每股 15.28 美元。該公司第二季營業利益優於預期，並上調全年展望。

金融科技公司 SoFi Technologies (SOFI-US) 遭到血洗，跌超 9% 至每股 15.23 美元 。執行長 Anthony Noto 強調公司最新一季業務成長速度，但由於獲利僅略高於市場預期，未能獲得華爾街投資人青睞。

華爾街分析

3 名地區聯準銀行總裁同時支持升息，顯示委員會內部要求進一步收緊政策的聲音正在增強，也讓市場重新評估下一步升息的可能性。

摩根資產管理首席投資長暨全球固定收益主管 Bob Michele 表示，3 名決策官員公開主張升息，可能是聯準會政策立場逐步轉向緊縮的重要訊號，也意味著市場面臨的利率上行壓力尚未消退。相較於聲明內容，他認為這次的異議票更能反映政策方向的潛在變化。

Bianco Research 總裁 Jim Bianco 也將投票結構視為解讀此次會議的核心。他指出，由於華許不願提供明確的前瞻指引，會後記者會主要呈現主席個人的政策看法，未必能完整代表整個決策委員會的立場。

盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 稱，市場正在懷疑華許對抗通膨的強硬表態，是否缺乏相應的政策行動。這種信任動搖直接反映在美債殖利率曲線明顯轉陡。

Sosnick 指出，債市變化主要來自兩項因素：市場將首次降息的預期時間由 9 月延後至 12 月，以及投資人開始懷疑聯準會抑制長期通膨的決心是否足夠堅定。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 也認為，華許在通膨問題上失去部分交易員的信任，促使債券市場重新調整定價。華許在記者會上的回應篇幅冗長，卻未提供足以協助市場研判政策方向的新訊息，部分說法甚至帶有說教意味。

Essaye 點評道，華許大幅改變聯準會與市場溝通的方式，但利率政策牽動龐大資金與投資損益，任何溝通模式的重大調整都可能放大市場波動。在缺乏清楚前瞻指引的情況下，投資人更難判斷利率後續走向，也可能要求更高的長期債券風險溢價。