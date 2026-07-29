鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 07:40

Meta(META-US)自由現金流受到人工智慧 (AI) 鉅額投資所侵蝕，加上本季營收展望遜於市場預期，加劇投資人對這家社群媒體巨頭難以快速從 AI 投資中獲益的擔憂，周三 (29 日) 盤後股價應聲一度暴跌 10%。



財測關鍵數字 vs 分析師預測

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Q3 營收：610-640 億美元 vs 632 億美元

全年資本支出：1300-1450 億美元，高於公司原估區間 1250-1450 億美元

Meta 預估本季營收將介於 610 億 - 640 億美元，中間值 625 億美元，低於分析師預期。該公司指出，該財測「假設以目前匯率計算，外匯因素將使年增營收成長率承受約 1% 的逆風」。

在資本支出方面，Meta 將全年資本支出預估區間收窄至 1300-1450 億美元，先前預估為 1250-1450 億美元。該公司今年稍早將資本支出預估提高至最高 1450 億美元，曾引發市場反彈。

Meta 周三盤後一度大跌 10%，截稿前仍跌 6.5%。今年來到周三收盤為止，Meta 累計下跌 11%，同期那斯達克指數則上漲約 5%。

Emarketer 資深分析師 Minda Smiley 說：「Meta 強勁的營收成長再次被資本支出計畫掩蓋，即使 Meta 沒有提高支出預測，投資人仍會要求更多資訊，包括潛在運算業務計畫，以及公司如何思考 AI 變現。」

美國大型科技公司今年資本支出總額可能高達 7250 億美元，主要用於建設 AI 基礎設施與資料中心。Alphabet(GOOGL-US) 上周將今年資本支出預估提高至最高 2050 億美元，導致股價下跌，顯示投資人對科技巨頭的 AI 支出仍抱持謹慎態度，擔心這些投入最終是否能帶來足夠回報。

Q2(6 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：608 億美元 vs 601.7 億美元

調整後 EPS：6.18 美元 vs 7.22 美元

每日活躍用戶 (DAP)：36 億人 vs 36.1 億人

Meta 上季營收躍增 28% 至 608 億美元，是除了今年第 1 季以來，自 2021 年第 4 季以來最快增速。

上季淨利從去年同期的 183.4 億美元降至 158.5 億美元。旗下 Reality Labs 部門第 2 季營業虧損 46 億美元，營收為 4.31 億美元，華爾街原估虧損 50.7 億美元、營收 4.234 億美元。

Meta 第 2 季自由現金流大幅降至 7.84 億美元，為 2022 年第 3 季以來最低，遠低於去年同期的 85.5 億美元。 該公司近月宣布多項 AI 相關業務，包括消費者聊天機器人訂閱服務，以及提供開發者付費使用的 AI 模型。

競爭對手 Alphabet 上周公布，由於大舉投入 AI，其自由現金流首次出現負值。

不過，隨著 Meta 考慮將閒置運算容量出租給第三方，情況可能改變。執行長祖克伯說：「我們收到大量對運算資源的報價，價格明顯高於我們取得這些資源的成本。」

Meta 上季總成本與費用為 420.3 億美元，較去年同期增加 55%。其中包括與法律訴訟相關的 24 億美元費用，以及自 5 月開始裁員產生的 11.8 億美元資遣費。