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掌握 AI 稀缺資源的投資邏輯 觀察最新各大機構提交的 13F 報告，「重硬體、輕軟體」基本上已成為全球聰明錢的共識，資金集體湧向受惠於 AI 的科技巨頭、半導體與記憶體類股，其中以領先先進產能的台積電幾乎獲得多數機構的加碼，確立其無可替代的核心戰略地位。值得注意的是，近期受市場高度關注的華爾街神童 Leopold 旗下的 Situation awareness 基金成為熱議，在其複雜的多空操作之餘，核心部位高度聚焦於 AI 電力與基礎設施，完全體現現階段「擁抱最稀缺資源」的投資邏輯。正如同輝達執行長黃仁勳提出的 AI 五層蛋糕架構，能源與資料中心就是支撐 AI 算力最重要的底層架構，不管是電力、晶片、散熱或相關電子元件，只要確定趨勢、掌握關鍵產能，就是長期贏家的策略。

大盤利多因素： （一） AI 投資強勁：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸成關鍵：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，台系供應鏈為核心 （三） 獲利動能上修：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+50%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 成本上升：記憶體報價大漲恐造成消費性電子銷售量下滑，對非受惠 AI 電子業形成壓力 （二） 通膨與債市疑慮：美國通膨壓力再起，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來沉重的修正壓力 資金活水 + 基本面保護，長多格局未變 隨著 MSCI 最新半年度調整結果出爐，台股在 MSCI 新興市場權重上升至 23.76%，穩居 MSCI 新興市場中最大的市場，且在 MSCI 亞洲除日本指數、全球市場指數亦同步獲得調升。從被動資金角度來看，預計 5 月 29 日盤後生效後將有機會帶動外資約 2~3 千億元的資金流入，為大盤帶來扎實的實質買盤；而站在主動的視角，本次 MSCI 台灣指數「增 1 電子、刪 7 傳產」，更是透露出資金加速從傳產類股流出、向 AI 供應鏈及高技術護城河個股集中的趨勢。這與基本面狀況完全吻合，根據野村投信針對 414 檔股票池預估，電子業今年 EPS 成長率高達 61%，遠超非電非金業的 27% 與金融業的 11%。在 AI 核心企業獲利動能持續上修的保護傘下，短期的股價拉回僅屬於健康評價修正，並不扭轉中長期多頭格局走勢，修正反而是逢低布局優質科技股的絕佳契機。

警語

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