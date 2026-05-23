電子權值股走強、外資單日回補萬張助攻 00999A止跌回穩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-23 10:37

主動野村台灣高息動能 ETF（00999A-TW）本周經歷劇烈的籌碼換手，雖然自營商近期持續站於賣方，但外資在 5 月 21 日大舉反手買超 10397 張，成功支撐股價在 10 元整數關卡附近止跌回升，周五（22 日）盤中表現亮眼，一度來到 10.38 元，漲幅約 0.97%，顯示低檔承接力道強勁。本週三大法人呈現「自營拋、外資接」的格局，融資券水位則隨市場波動出現獲利了結與避險調整，整體盤勢在台股大盤走強的帶動下，重回多方掌控。

電子權值股走強、外資單日回補萬張助攻 00999A止跌回穩收復10.3元關卡。（圖: shutterstock）

​根據最新三大法人進出資料顯示，00999A 在本周的籌碼面呈現高度分歧。自營商（避險）端表現最為激進，從 5 月 12 日的單日賣超 92,687 張開始，本周連續數日賣壓籠罩，5 月 15 日與 5 月 20 日更分別拋售超過 25,000 張。

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然而，市場賣壓在 5 月 21 日出現顯著轉折，外資一改前期觀望態度，單日反手回補萬張以上，抵銷了自營商的調節力道，帶動整體合計淨買超達 14,642 張，成為支撐股價反彈的核心動能。

​在信用交易方面，融資餘額隨股價波動出現明顯縮減。5 月 21 日融資水位大幅減少 1166 張，反映出部分散戶在股價回升至 10.28 元附近時，選擇逢高獲利了結或減輕槓桿壓力。

觀察股價走勢，00999A 自 5 月 12 日的 10.70 元回檔至 5 月 20 日的 9.99 元低位後，形成有效的技術面支撐。昨 (22) 日受惠於台股電子權值股與高股息族群整體走強，盤中順利收復 10.30 元關卡，量能配合穩定，顯示多方意圖收復先前失土。

台股大盤 22 日震盪走高，00999A 所持有的成分股主要集中於具備高殖利率與強勁動能的電子及半導體類股，在輝達（NVDA-US）財報公布前夕的市場期待下，相關供應鏈表現優異，同步挹注 ETF 淨值表現。