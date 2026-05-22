鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 05:17

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 週五 (22 日) 表示，若美國堅持將伊朗濃縮鈾庫存與核計畫納入現階段談判核心，雙方恐難達成協議，強調目前談判重點仍放在終結戰爭，而非「核問題」。

伊朗警告：若美要求移交濃縮鈾 將「拒絕達成協議」(圖：shutterstock)

巴格赫里接受伊朗官媒《伊朗通訊社》(IRNA) 訪問時指出：「任何要求伊朗向美國交出其高濃縮鈾的提議都是行不通的，如果試圖深入探究伊朗高濃縮鈾的相關細節，我們將無法得出結論。」

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巴格赫里批評，美國過去針對限制伊朗核計畫提出的要求「不合理」且「過度」，認為這也是先前談判破局的原因之一。

巴格赫里強調，伊朗是《核武禁擴條約》(NPT) 的簽署國，有權將核能用於和平用途，但現階段美伊協商主要聚焦於停火與區域局勢降溫，結束所有戰線上的戰爭，包括黎巴嫩局勢，是重要議題，「核問題」暫未進入細節討論階段。

他表示：「目前談判焦點是結束戰爭，核問題相關事項現階段不會深入討論。如果現在就進入這些細節，將無法達成結果。」

不過，伊朗仍對談判前景抱持審慎態度。

巴格赫里稱，伊朗與美國之間的分歧根深蒂固，不能認為僅經過幾輪外交談判就必然能達成結論。

他強調，在符合伊朗利益與安全考量的協議達成後，德黑蘭未來才可能重新討論核問題。