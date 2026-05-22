晶片股再創新高 但這次帶頭的不是輝達
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，晶片股在快速來回震盪後，再度刷新盤中新高。iShares 半導體 ETF(SOXX-US)周五 (22 日) 創下自 5 月 11 日以來首個盤中新高，延續此前連漲三天的走勢，而這波反彈之前，市場才剛經歷上周末開始的連跌三天。
高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 領漲這波行情，周五大漲超過 12%，過去三個交易日累計漲幅接近 20%。
值得注意的是，這波漲勢並非由輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 帶動。
即使輝達周三公布的財報優於市場預期，並釋出受惠晶片需求強勁的樂觀展望，股價仍自財報後持續遭到拋售。輝達周五再度下跌，過去三個交易日市值已蒸發超過 1,000 億美元。
這也讓此次反彈，看起來不像是另一波由輝達主導的 AI 狂潮，而更像是資金全面輪動至其他半導體類股。
過去三個交易日，市值增加最多的其實是第二梯隊晶片龍頭。超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 市值增加近 1,000 億美元，Arm(ARM-US)與美光 (Micron Technology)(MU-US) 則分別增加近 900 億美元。
台積電 (TSM-US) 與 ASML(ASML-US)市值各增加超過 700 億美元，英特爾 (Intel)(INTC-US) 也增加超過 500 億美元。
這波漲勢甚至擴散至波動性更高的晶片股。Navitas Semiconductor(NVTS-US)周五飆升近 18%，Vishay Intertechnology(VSH-US)大漲超過 10%，思佳訊 (Skyworks Solutions)(SWKS-US) 則上漲近 10%。
但博通 (Broadcom)(AVGO-US) 是一大例外。該股周五下跌，在過去三天反彈期間仍維持跌勢。
接下來市場關注重點是，SOXX 能否守住重新站上的歷史高點區間。若能穩守其上，代表半導體股這波漲勢在短暫震盪後，可能已重新修復。
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