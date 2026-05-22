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晶片股再創新高 但這次帶頭的不是輝達

鉅亨網編譯陳又嘉

《Yahoo Finance》報導，晶片股在快速來回震盪後，再度刷新盤中新高。iShares 半導體 ETF(SOXX-US)周五 (22 日) 創下自 5 月 11 日以來首個盤中新高，延續此前連漲三天的走勢，而這波反彈之前，市場才剛經歷上周末開始的連跌三天。

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晶片股再創新高，但這次帶頭的不是輝達(圖：Shutterstock)

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 領漲這波行情，周五大漲超過 12%，過去三個交易日累計漲幅接近 20%。


值得注意的是，這波漲勢並非由輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 帶動。

即使輝達周三公布的財報優於市場預期，並釋出受惠晶片需求強勁的樂觀展望，股價仍自財報後持續遭到拋售。輝達周五再度下跌，過去三個交易日市值已蒸發超過 1,000 億美元。

這也讓此次反彈，看起來不像是另一波由輝達主導的 AI 狂潮，而更像是資金全面輪動至其他半導體類股。

過去三個交易日，市值增加最多的其實是第二梯隊晶片龍頭。超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 市值增加近 1,000 億美元，Arm(ARM-US)與美光 (Micron Technology)(MU-US) 則分別增加近 900 億美元。

台積電 (TSM-US) 與 ASML(ASML-US)市值各增加超過 700 億美元，英特爾 (Intel)(INTC-US) 也增加超過 500 億美元。

這波漲勢甚至擴散至波動性更高的晶片股。Navitas Semiconductor(NVTS-US)周五飆升近 18%，Vishay Intertechnology(VSH-US)大漲超過 10%，思佳訊 (Skyworks Solutions)(SWKS-US) 則上漲近 10%。

但博通 (Broadcom)(AVGO-US) 是一大例外。該股周五下跌，在過去三天反彈期間仍維持跌勢。

接下來市場關注重點是，SOXX 能否守住重新站上的歷史高點區間。若能穩守其上，代表半導體股這波漲勢在短暫震盪後，可能已重新修復。


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博通414.14-0.10%
高通238.16+11.6%
Navitas Semiconductor Corp29.25+20.0%
英特爾119.84+1.13%
艾司摩爾1632.9+2.57%
台積電ADR404.52-0.65%
美光科技751-1.46%
安謀控股公司306.51+2.78%
超微半導體467.51+3.99%
輝達215.33-1.90%
思佳訊半導體82.42+12.1%
Vishay Intertechnology, Inc.47.25+12.0%
安碩半導體ETF537.33+2.41%

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