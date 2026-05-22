鉅亨網編譯段智恆 2026-05-23 03:02

美國總統川普政府進一步收緊移民政策。根據美國公民及移民服務局 (USCIS) 最新規定，持臨時簽證在美國境內的外籍人士，若想申請永久居留權(綠卡)，原則上必須先返回原籍國辦理申請，而非留在美國境內調整身分。

USCIS 發言人卡勒 (Zach Kahler) 周五 (22 日) 表示，新政策旨在讓移民制度「回歸法律原意」，避免現行制度被視為漏洞。他指出，除非屬於特殊情況，否則在美國暫時居留的外籍人士，未來都必須回母國申請綠卡。

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這項政策適用範圍廣泛，包括持學生簽證、H-1B 工作簽證、L 類跨國企業調派簽證，以及觀光簽證入境的外籍人士。移民法律專家指出，新措施可能影響每年數十萬名申請人，並進一步壓低美國合法移民人數。

美國每年核發約 100 萬張綠卡，其中約半數為美國公民替外籍親屬申請，這類案件原本多半就在海外辦理。不過，對於原本可在美國境內「調整身分」的工作簽證持有人與留學生而言，新政策將大幅改變申請流程與生活規劃。

川普政府近來持續加強移民限制措施，對象涵蓋庇護申請者、國際學生以及高技術移工。支持者認為，新規有助恢復移民制度秩序，並防止短期簽證被用作長期居留跳板；反對者則擔憂，此舉恐增加申請不確定性，並對企業招募外國人才造成衝擊。

根據 USCIS 內部備忘錄，審查官員仍可針對特殊個案給予例外處理，但必須綜合考量所有相關證據與整體情況，評估申請人是否適合取得永久居留資格。