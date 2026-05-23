鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 08:01

美國總統川普週五 (22 日) 在白宮主持聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 宣誓就職儀式，正式將這位前聯準會理事推上美國央行領導位置。56 歲的華許成為現代銀行體系以來第 11 位聯準會主席，接替任職八年的鮑爾 (Jerome Powell)，而鮑爾卸任主席後仍將續任聯準會理事。

川普週五甫在宣誓儀式上信誓旦旦強調，希望新任聯準會主席華許維持央行獨立性。

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川普表示：「我希望華許完全保持獨立，不要看我，也不要看任何人。只要做好自己的事，做得出色就好。」

結果「不出意外要出意外了」。

川普隨後於紐約薩芬 (Suffern) 舉行的造勢活動上，再度公開表達對華許降息的期待。他表示，利率將「很快下降」。

川普說：「你們等著看會發生什麼事。我過去有一位糟糕的聯準會主席，現在我有一位優秀的主席。華許今天剛宣誓就職，他很棒，而且會做得很好。」

談及房市時，川普指出，房地產市場關鍵在於利率，而非立法措施。

他表示：「老實說，房地產就是利率問題。他們可以通過再多法案，重點仍是利率。只要利率降下來，每個人都會非常高興。」

此次宣誓儀式也被視為川普第二任期深化聯準會影響力的象徵。華許成為自葛林斯潘 (Alan Greenspan) 1987 年以來，首位在白宮完成宣誓就職的聯準會主席。

宣誓後，華許重申，聯準會維持物價穩定與充分就業的雙重使命。

華許表示：「當我們以智慧、清晰、獨立與決心推動政策時，通膨可以更低、經濟成長更強、實質所得更高，美國將更加繁榮，並提升其全球地位與安全。」

他強調，未來將推動「改革導向」的聯準會。

華許表示：「我將領導一個改革導向的聯準會，從過去的成功與錯誤中學習，擺脫僵化框架與模型，同時維持明確的誠信與績效標準。」

華許曾於 2006 年至 2011 年擔任聯準會理事，期間參與全球金融危機時期的救市措施。不過離開聯準會後，他逐漸轉向批評央行長期維持危機時期政策，並認為聯準會不應將氣候變遷與社會不平等等議題納入核心職責。