鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-23 05:48

美股週五 (22 日) 續揚向上，市場持續消化美伊和平談判進展，華許 (Kevin Warsh) 正式宣誓就任聯準會 (Fed) 主席，道瓊工業指數再創歷史新高，標普 500 指數則連續第八週收紅，寫下自 2023 年以來最長週線連升紀錄。

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三大指數週線同步收紅，其中道瓊單週上漲 2.1%，標普上漲 0.8%，那指上漲 0.4%。

市場本週初一度承壓，主因投資人擔憂通膨持續升溫，恐推升聯準會再度升息風險。不過隨著美國與伊朗談判自週三起傳出進展，市場開始押注能源風險有望降溫，帶動風險偏好回升。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 與伊朗媒體近期均釋出正面訊號，顯示雙方在和平協議談判上取得部分進展，但市場仍關注伊朗濃縮鈾庫存以及荷姆茲海峽問題，兩者仍是談判主要障礙。

油市方面，市場持續評估談判前景，布蘭特原油週五升至每桶約 103 美元，西德州原油 (WTI) 升至每桶約 96 美元。不過交易員認為，油市已部分反映達成協議的可能性，近期對談判消息的敏感度逐漸下降。

能源價格高漲也持續衝擊消費者信心，密西根大學最新調查顯示，美國消費者信心跌至 (44.8) 歷史新低，通膨預期同步升溫，反映市場對油價與生活成本壓力仍存憂慮。

另外，美國總統川普週五主持聯準會新任主席華許宣誓儀式，華許正式展開四年主席任期。

華許表示，他將推動「改革導向」的聯準會，汲取過去經驗並擺脫僵化決策框架，在維持制度透明與績效標準下，帶領央行面對新一輪通膨與能源衝擊挑戰。

隨著伊朗衝突推升油價，加上勞動市場仍維持穩定，市場預期聯準會今年降息空間可能進一步受限。

美股週五 (22 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 294.04 點，或 0.58%，報 50,579.70 點。

那斯達克指數上漲 50.87 點，或 0.19%，報 26,343.97 點。

S&P 500 指數上漲 27.75 點，或 0.37%，報 7,473.47 點。

費城半導體指數上漲 238.46 點，或 1.99%，報 12,202.54 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 96.93 點，或 0.56%，報 17,226.78 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.80%。

台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.65%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%。

企業新聞

AI 題材仍是市場焦點。輝達 (NVDA-US) 在財報公布後持續消化賣壓，股價週五下跌近 2% 至每股 215.33 美元，單週跌幅達 6.07%。

高通 (QCOM-US) 週五飛漲 12% 至每股 238.16 美元，近一個月累計漲幅超 75%。Stellantis 與高通週五宣布擴大多年技術合作關係，將高通打造的 Snapdragon 數位底盤系統單晶片 (SoC) 搭載於 Stellantis 新一代車款，顯示高通版圖已從手機延伸至下一代智慧終端與行動運算市場。

Reddit (RDDT-US) 跌超 5% 至每股 141.67 美元。Meta 推出名為「Forum」的獨立臉書社團應用程式，並將其定位為「專為深度討論、真實解答與關注社群打造的專屬空間」，整體定位與 Reddit 的核心價值主張高度重疊，引發市場對競爭加劇的擔憂。

華爾街分析

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 研判，市場仍認為達成協議的機率高於破局，但相關利多已大致反映在價格之中，而衝突對全球經濟造成的停滯性通膨影響，未來幾季恐持續發酵。

美銀證券首席美國經濟學家指出，美以對伊戰爭衝擊可能迫使聯準會額外升息約 1 個百分點，美債殖利率持續攀升，也反映市場正重新評估高利率長期化風險。

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