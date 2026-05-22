鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週五 (22 日) 續揚向上，市場持續消化美伊和平談判進展，華許 (Kevin Warsh) 正式宣誓就任聯準會 (Fed) 主席，道瓊工業指數再創歷史新高，標普 500 指數則連續第八週收紅，寫下自 2023 年以來最長週線連升紀錄。
道瓊指數上漲 294.04 點，再度刷新歷史收盤紀錄，那斯達克指數微升 0.19%，標普 500 指數收漲 0.37%。
市場本週初一度承壓，主因投資人擔憂通膨持續升溫，恐推升聯準會再度升息風險。不過隨著美國與伊朗談判自週三起傳出進展，市場開始押注能源風險有望降溫，帶動風險偏好回升。
美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 與伊朗媒體近期均釋出正面訊號，顯示雙方在和平協議談判上取得部分進展，但市場仍關注伊朗濃縮鈾庫存以及荷姆茲海峽問題，兩者仍是談判主要障礙。
油市方面，市場持續評估談判前景，布蘭特原油週五升至每桶約 103 美元，西德州原油 (WTI) 升至每桶約 96 美元。不過交易員認為，油市已部分反映達成協議的可能性，近期對談判消息的敏感度逐漸下降。
能源價格高漲也持續衝擊消費者信心，密西根大學最新調查顯示，美國消費者信心跌至 (44.8) 歷史新低，通膨預期同步升溫，反映市場對油價與生活成本壓力仍存憂慮。
另外，美國總統川普週五主持聯準會新任主席華許宣誓儀式，華許正式展開四年主席任期。
華許表示，他將推動「改革導向」的聯準會，汲取過去經驗並擺脫僵化決策框架，在維持制度透明與績效標準下，帶領央行面對新一輪通膨與能源衝擊挑戰。
隨著伊朗衝突推升油價，加上勞動市場仍維持穩定，市場預期聯準會今年降息空間可能進一步受限。
美股週五 (22 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.80%。
費城半導體族群普遍收紅。AMD (AMD-US) 大漲 3.99%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.10%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.90%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.12%；高通 (QCOM-US) 狂飆 11.60%；美光 (MU-US) 下跌 1.46%。
台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.65%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%。
企業新聞
AI 題材仍是市場焦點。輝達 (NVDA-US) 在財報公布後持續消化賣壓，股價週五下跌近 2% 至每股 215.33 美元，單週跌幅達 6.07%。
聯想財報優於預期帶動 PC 類股強勢上攻。戴爾科技 (DELL-US) 噴高逾 16%，創歷史新高，成為標普 500 指數當日表現最佳個股；惠普 (HPQ-US) 也狂升 15.8%，兩家公司預計下週公布財報。
高通 (QCOM-US) 週五飛漲 12% 至每股 238.16 美元，近一個月累計漲幅超 75%。Stellantis 與高通週五宣布擴大多年技術合作關係，將高通打造的 Snapdragon 數位底盤系統單晶片 (SoC) 搭載於 Stellantis 新一代車款，顯示高通版圖已從手機延伸至下一代智慧終端與行動運算市場。
Reddit (RDDT-US) 跌超 5% 至每股 141.67 美元。Meta 推出名為「Forum」的獨立臉書社團應用程式，並將其定位為「專為深度討論、真實解答與關注社群打造的專屬空間」，整體定位與 Reddit 的核心價值主張高度重疊，引發市場對競爭加劇的擔憂。
華爾街分析
Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 研判，市場仍認為達成協議的機率高於破局，但相關利多已大致反映在價格之中，而衝突對全球經濟造成的停滯性通膨影響，未來幾季恐持續發酵。
美銀證券首席美國經濟學家指出，美以對伊戰爭衝擊可能迫使聯準會額外升息約 1 個百分點，美債殖利率持續攀升，也反映市場正重新評估高利率長期化風險。
鉅亨溫馨提醒：5 月 25 日為陣亡將士紀念日，美股休市一天
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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