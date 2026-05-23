鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 10:47

美國總統川普正重新評估伊朗政策，美媒《Axios》等多家報導，川普週五 (23 日) 上午召集國安高層舉行伊朗戰爭會議，若最後時刻外交談判仍無突破，美方可能重新考慮對伊朗發動軍事打擊。

據報導，川普當天與副總統范斯 (JD Vance)、國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth)、中央情報局 (CIA) 局長拉特克里夫 (John Ratcliffe)、白宮幕僚長懷爾斯 (Susie Wiles) 等官員會晤，聽取伊朗談判進展，以及談判破裂後的可能情境評估。

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不過，國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 與參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 因分別在歐洲及出席海軍學院畢業典禮，未出席會議。

Axios 引述接近川普人士指出，川普近幾日對伊朗談判進展備感挫折。他本週稍早仍向以色列總理尼坦雅胡表示，希望再給外交斡旋一次機會，但到了週四晚間，態度已轉向傾向軍事選項。

消息人士透露，川普曾討論發動一次具「決定性」的大規模軍事行動，之後宣布勝利並結束戰爭。不過，目前尚無跡象顯示，川普已正式拍板恢復軍事行動。

此外，白宮突然調整川普週末行程，原定週五晚間赴紐約演說後留宿貝德明斯特高爾夫俱樂部 (Bedminster Golf Club) 的安排取消，川普將提前返回華府。

川普還在 Truth Social 發文表示，因政府相關事務及當前局勢，他將不出席長子小唐納 (Donald Trump Jr.) 本週末婚禮，並強調自己需留在白宮處理事務。

川普重新評估對伊朗軍事選項之際，市場另一項被稱為「五角大廈 Pizza 指數 (Pentagon Pizza Index)」的非官方監測指標也再度受到關注。

台灣時間週六上午 10 時 30 分許，最新數據顯示，目前五角大廈周邊披薩店人流尚未出現明顯異常，暫未反映全面戰備升級跡象。

(圖：www.pizzint.watch)

根據 Pentagon Pizza Index 即時監測頁面顯示，系統目前警戒狀態為「DOUGHCON 2」，描述為「快速升溫、接近最高戒備前一階段 (Fast Pace - Next Step to Maximum Readiness)」

在美方評估下一步之際，巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾 (Asim Munir) 已前往德黑蘭，試圖在最後關頭協調各方立場，避免戰事重啟。卡達代表團同日也抵達伊朗協助調停。

穆尼爾預計週六與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 指揮官瓦希迪 (Ahmad Vahidi) 會面。外界認為，瓦希迪是伊朗決策圈的重要人物之一。

一名了解談判進展的美國官員形容，目前協商過程「極其煎熬」，草案幾乎每天來回修改，但整體進展有限。

伊朗方面則表示，談判仍在進行，但距離達成協議仍有距離。

與伊朗革命衛隊關係密切的《塔斯尼姆通訊社》引述談判團隊消息人士稱，目前重點仍是「結束戰爭」，在此之前不會討論核問題等其他議題。

過去六週內，川普曾數度接近恢復軍事行動，但最終均未執行。