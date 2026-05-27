資源為王！野村投信全台首發稀土戰略ETF 009821一次鎖定稀土×鈾礦×黃金
鉅亨研報
國際資本市場資金輪動加速，在科技創新浪潮推進的同時，「稀缺關鍵資源」正逐步躍升為驅動下一階段成長的核心主軸。野村投信正式推出全台首檔「野村稀土關鍵資源 ETF(009821)」，一檔瞄準稀土、鈾礦與黃金三大稀缺戰略資產，協助投資人一次掌握產業升級、能源轉型與避險需求三大趨勢，切入未來十年全球最關鍵的資本機會。
野村稀土關鍵資源 ETF(009821) 經理人張怡琳表示，隨著台股投資價值持續攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，但投資組合若過度集中於單一市場，仍須留意波動風險。若能將投資組合適度納入 009821，有助於降低單一國家曝險，提升整體組合的分散效果與抗震能力。009821 即將於 6 月 1 日至 6 月 4 日展開募集，投資門檻為新台幣 1.5 萬元。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，讓投資人得以掌握 AI 背後的關鍵原材料與能源趨勢。
張怡琳分析表示，全球正步入「資源為王」的新階段。AI、電動車與國防科技正飛速發展，推升對上游關鍵材料的需求，能源轉型進程則進一步凸顯核能與原料的重要性，原物料不再只是景氣循環商品，而成為具備戰略價值的核心資產。尤其在地緣政治風險升溫背景下，資源供應鏈安全與自主性更成為各國政策重點，帶動稀缺資源進入重新定價週期。
張怡琳進一步分析指出，稀土、鈾礦與黃金三大資產各自對應不同但互補的投資邏輯。稀土是高科技產業的基礎材料，從 AI 伺服器、半導體到電動車關鍵零組件，都高度依賴稀土元素，隨著需求持續攀升與供給集中，價格彈性與成長潛力兼具；鈾礦則是 AI 時代電力需求爆發下的關鍵受惠者，隨資料中心用電量激增，各國重新啟動核能政策，鈾礦供需缺口擴大，產業景氣進入結構性上升循環；而黃金則在全球政經不確定環境中扮演穩定資產角色，具備避險功能，長期為資產配置核心之一。
野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，展望 2026 年下半年，三大巨頭關鍵資源利多同步發酵。他進一步分析指出，稀土方面，隨 AI 應用擴張與各國強化供應鏈自主策略，需求將持續上修，價格有望維持強勢；鈾礦則受惠核能復興趨勢，美歐與亞洲積極規劃新一代核電與 SMR 建置，長期需求明確；黃金則在利率政策轉折與地緣政治風險未解情境下，持續受到央行與長線資金青睞，支撐價格走勢。
樓克望表示，009821 採取 333 配置策略，「稀土 × 鈾礦 × 黃金」三大趨勢財一次擁有，009821 追蹤「NYSE TIP 全球稀土與關鍵資源指數」，透過精選全球相關龍頭企業，一次掌握上游資源價值與產業長期成長機會。相較單一資產或單一產業投資，此類多元配置更有助分散風險，同時提升投資效率。
野村投信表示，整體而言，當市場資金仍聚焦 AI 應用端，真正驅動產業持續成長的上游資源已逐步成為新一輪投資主軸。009821 緊扣全球資源再定價趨勢，結合稀缺性與戰略性資產，提供投資人參與未來十年全球大勢的關鍵布局工具。
野村投信提醒，投資於全球稀土與關鍵資源 ETF，雖可同時參與稀土、鈾礦與黃金等相關產業的多元資產配置機會，但相關資產價格仍會受到景氣循環、政策變化及市場波動等因素影響，投資報酬並非保證。過去績效亦不代表未來表現。建議投資人於投資前應審慎評估市場風險，詳閱公開說明書，並依自身投資目標、資金配置需求及風險承受能力，審慎選擇適合的投資產品。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
★指數免責聲明： ICE Data Indices, LLC(以下簡稱「ICE Data」)。NYSE TIP 全球稀土與關鍵資源指數（NYSE TIP Global Rare Earth and Strategic Resources Index）(以下簡稱「指數」) 係 ICE Data 或其關係企業之服務 / 營業標章，且已與指數一併授權以供野村投信針對野村全球稀土與關鍵資源 ETF 證券投資信託基金 (以下簡稱「基金」) 使用之。野村投信及基金均非由 ICE Data、其關係企業或第三方供應商 (以下簡稱「ICE Data 及其供應商」) 贊助、背書、銷售或推廣。ICEData 及其供應商對於證券投資、本基金投資或指數追蹤一般市場績效之能力，不作任何相關聲明或保證。ICE Data 對野村投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和計算，與野村投信、基金或其持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或計算指數時，將野村投信或基金持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定基金發行之時機、價格或數量，或基金之訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式計算。除特定的客製化指數計算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為野村投信或其他任何人、法人或團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責基金之管理、行銷或交易。ICE Data 非投資顧問。將證券納入指數，並非 ICE Data 對於買進、賣出或持有該證券之推薦，亦不得被視為投資建議。ICE Data 及其供應商不作任何保證、聲明、明示和 / 或暗示，包含針對指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊，就特定目的或用途之適銷性與適合性不作任何保證。指數和指數數據均按現狀提供，ICE Data 及其供應商不就其充分性、準確性、時效性或完整性承擔任何損害或責任，使用者應自行承擔風險
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