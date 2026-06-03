鉅亨網新聞中心 2026-06-03 23:11

摩根士丹利最新報告警示，AI 正引爆席捲全球的「晶片通膨」（Chipflation）。大摩分析師劉紘維（Dylan Liu）指出，這並非短期的供需波動，而是記憶體暴漲與極度稀缺所引發的跨產業系統性風險，代表數位經濟的核心關鍵晶片正被全面重新定價。

過去被視為大宗商品、價格隨景氣循環波動的記憶體，在 AI 浪潮下已徹底改變角色。以往 PC、智慧手機與汽車業者能透過現貨市場低價補庫存，但這套運作多年的模式正快速失效。

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為確保 AI 伺服器效能，超大規模雲端服務商（Hyperscalers）正積極搶占高頻寬記憶體（HBM）、高效能 DRAM 及企業級 SSD 產能，並願意支付更高價格鎖定供應。

隨著 AI 基礎建設需求持續擴張，記憶體市場也從過去的景氣循環產業，逐步轉向由 AI 需求主導的新定價模式。

這場變革直接帶來了兩個顛覆性的後果。首先是交易與定價模式的根本性轉變，一線大客戶開始揚棄過去按季議價的傳統，改採複數年的長期協議（LTA）、大筆預付款以及策略性產能承諾來確保供貨，使得傳統的現貨與合約定價機制逐漸邊緣化。

其次則是供應鏈分配順序的殘酷重組，AI 與超大規模雲端伺服器買家成為最優先拿貨的「特權階級」，而傳統的消費性電子、工業控制和車用晶片客戶，只能無奈面對更高的報價、更長的交期，以及被嚴重削弱的議價權。

在這場新型態的配給制中，「斷供」不再代表市場上完全無貨可買，而是弱勢買家必須被迫接受規格更低、價格更高且到貨時間更晚的次等分配，這股成本壓力最終將透過硬體零售價、雲端服務帳單與企業 IT 預算的連鎖反應擴散至全球經濟。

打破舊常態 2 年產能配給制開跑

回顧半導體史，記憶體晶片一向是「技術升級推動擴產，進而持續降價」。從 1957 至 2020 年，DRAM 每 1GB 價格大約每 5 年下降一個數量級。

然而，這條長期向下的美妙曲線，在 AI 基礎建設瘋狂擴張下迎來歷史轉折，過去 1 年多特定儲存晶片價格暴翻超過 6 倍。

暴漲背後是難以克服的供需時間差。新建一座現代化記憶體晶圓廠，從整地、裝機到驗證與良率爬坡，少則 2 到 3 年，且產線還需在利潤優渥的 HBM 與微利 PC / 手機 DRAM 之間拉鋸。

面對遠水救不了近火的 2 年產能滯後期，AI 買家卻是「現在就要」。隨著全球雲端巨頭資本支出持續上調，預估至 2027 年年度資本支出將突破 1 兆美元，自 2024 年起累計投入逼近 2 兆美元，海量資金湧入，瞬間擠爆上游晶圓廠產能。

HBM 產能懲罰 排擠效應發酵

作為 AI 運算心臟的 HBM（高頻寬記憶體），無疑是這場通膨風暴的暴風眼。HBM 透過先進封裝與矽穿孔（TSV）技術垂直堆疊 DRAM，生產難度極高且嚴重消耗產能。

大摩指出，HBM 相對於傳統 DRAM 的「晶圓產出懲罰效應」，將從早年的 3.0 倍在 2028 年飆升至 4.3 倍，這意味著晶圓廠每多生產 1 顆 HBM，就等同於犧牲掉 4 顆以上的傳統 DRAM 產量。

雪上加霜的是，AI 系統對 HBM 的胃口正呈指數級暴增。單一晶片上，輝達 GPU 的 HBM 規格從早期 A100 的 40GB 狂飆至 Rubin 的 288GB，增幅高達 7.2 倍；若從系統級伺服器觀察，需求更從 320GB 衝上機架級系統的 20,7TB。

這導致 HBM 在先進 DRAM 晶圓產能中的消耗占比，將從 2023 年的僅約 6% 一路狂飆至 2028 年的 34%，徹底排擠了個人電腦與智慧型手機的傳統 DRAM 生存空間。

消費性電子危機 PC、手機被迫降規

面對 AI 產業大舉搶占記憶體產能，傳統消費性電子供應鏈正面臨前所未有的壓力。

大摩推估，若 2027 年全球 DRAM 與 HBM 供給有高達 70% 優先流向 AI 伺服器，留給 PC、智慧型手機等非伺服器應用的產能僅剩 30%，將使市場出現明顯供需失衡。

根據其量化模型，2027 年 PC 市場記憶體需求將達 34,386 百萬 Gb，但實際可取得供給僅 29,249 百萬 Gb，缺口約 15%，相當於 5,800 萬台 PC 無法順利出貨。

智慧型手機市場情況同樣嚴峻，記憶體缺口達 13,335 百萬 Gb，約等於 1.34 億支手機的年產量，占預估出貨量約 12%。

不過，品牌廠未必會直接面臨停產，更可能透過降低硬體規格來因應。例如將 PC 平均記憶體配置由 89Gb 降至 77Gb，或將智慧型手機由 99Gb 下修至 90Gb，以縮小供給缺口。

這意味著未來消費者可能支付相同價格，卻只能買到記憶體容量較低、升級幅度有限的產品。

大摩認為，AI 需求正在改變記憶體產業的資源分配邏輯，未來不僅價格上漲，連終端產品規格與創新節奏都可能受到影響。

6000 億美元風暴：毛利率保衛戰

由於記憶體在不同硬體產品的物料清單（BOM）中占比差異極大，從 5% 到 70% 不等，因此高階伺服器、全快閃儲存系統及高階 PC 首當其衝，對價格波動最為敏感。

大摩指出，市場對 2026 年全球儲存記憶體產業營收的預估，已從原先的 5,200 億美元大幅上修至 8,900 億美元，短短數月調升 71%。

相較於 2025 年約 2,200 億美元的市場規模，意味著整個產業鏈將額外承擔約 6,000 億美元的成本增幅。

其中，伺服器產業受到的衝擊最大，需額外負擔約 2,460 億美元成本；智慧型手機與 PC 產業分別增加 1,750 億美元及 1,320 億美元。

若品牌廠完全將成本轉嫁給終端市場，以維持既有毛利率，智慧型手機售價理論上需調漲 34%，PC 上漲 67%，伺服器更須提高 83%，而儲存陣列漲幅甚至可能超過 100%。

然而，終端市場難以承受如此劇烈的價格上漲，因此多數品牌廠勢必採取折衷方案，包括部分漲價、自行吸收成本、降低產品規格，甚至延後新品上市時程。

大摩認為，這波由 AI 驅動的「晶片通膨」不僅推高硬體成本，也正侵蝕下游設備商的獲利能力，甚至出現記憶體成本超越 CPU 等核心元件的罕見現象，反映整個科技產業的成本結構正在被 AI 需求重新改寫。

隱形通膨傳導 從 PPI 到雲端帳單

從宏觀經濟角度來看，這波「晶片通膨」最先反映在生產者物價指數（PPI），而非消費者物價指數（CPI）。

美國 PPI 中的電子元件價格年增率已攀升至 27.6%，顯示上游成本正快速上升。

不過，由於 PC、智慧型手機等消費性電子產品在 CPI 中的權重有限，加上統計上常透過規格升級進行品質調整，以及品牌廠自行吸收部分成本，因此 CPI 尚未完全反映記憶體價格飆升所帶來的衝擊。

但這並不代表成本壓力消失，而是轉移到企業端。隨著雲端服務商大舉投入 AI 基礎建設，採購高價記憶體與 AI 伺服器所產生的龐大資本支出，最終仍將透過調高雲端服務價格、取消優惠方案或壓縮企業 IT 預算等方式逐步轉嫁出去。

換言之，企業雖然不會在 AWS、微軟 Azure 或 Google Cloud 的帳單上直接看到「記憶體漲價」項目，但相關成本早已隱含在服務價格之中。

大摩認為，這正是晶片通膨最值得關注之處：它不像能源或食品價格那樣直接反映在 CPI，卻會透過數位基礎設施滲透至整個經濟體系。

隨著企業營運越來越依賴雲端、AI 與數位服務，這場由 AI 需求驅動的成本重估，最終仍將由企業與消費者共同承擔。

政策難救近火 利潤全向上游集中

面對這場由 AI 引發的結構性產能瓶頸，世界各國政府雖然祭出各類晶片法案與巨額補貼，試圖建立本土的供應鏈韌性，但政策工具在短期內顯然難以解決遠水救不了近火的困境。

新建產能與先進設備的取得限制，尤其是極紫外光（EUV）等關鍵設備的出口管制，讓全球高階記憶體供給依然牢牢掌握在三星、SK 海力士與美光這三大龍頭手中。